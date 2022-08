República de San Marino: Giacoppo invitada a misa aniversario

Jujuy al día® – La Senadora Silvia Giacoppo participó de la misa por el 1722° aniversario de la creación de la Serenísima República de San Marino en la Catedral Metropolitana invitada por el señor embajador D. Giovanni D’Avossa.

Expreso Giacoppo:, para mí, un orgullo pertenecer a la comunidad sanmarinense. San Marino es el país de mis abuelos, de mis antepasados. Un bello lugar, una tierra hermosa y llena de vida. En especial, por su gente. La hospitalidad, la amabilidad, la pasión que le ponen a la vida siempre las llevo conmigo.

En San Marino siempre me siento en casa porque mis abuelos trajeron toda la alegría de sus costumbres al emigrar a Argentina, manteniendo la esencia.

San Marino es familia, costumbres, valores. Todo eso transmitido de generación en generación. Es la república más antigua del mundo, donde se combinan la cultura, la naturaleza, la diversión y el deporte.

Siempre que he visitado San Marino me he sentido realmente bienvenida, con una sonrisa y con el amor que los caracteriza. En cada esquina se respira cultura, se viven sus costumbres y se disfrutan sus platos típicos y sus monumentos. Al pisar San Marino, uno se empapa de sus riquezas.

En Jujuy hay una gran colectividad sanmarinense. Yo, soy orgullosa integrante de ella.

Celebró hoy este nuevo aniversario. Y brindo por este encuentro de culturas entre Argentina y San Marino. Un encuentro que nos hermana y nos convoca.