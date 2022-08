Todo listo para el Abierto de Menores

Jujuy al día® – En las canchas de Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima se pone en marcha desde las 14 el Abierto de Menores de tenis con la fiscalización de la Asociación Jujeña de la especialidad con puntos para el ranking de la Asociación Argentina.

El certamen está destinado a las categorías sub 10, sub 12 sub 14, sub 16 y sub 18, tanto damas como caballeros, y se jugará en la modalidad de singles y dobles. El domingo al mediodía será el turno de las finales.

«Tenemos 60 jugadores de Jujuy, Salta y Tucumán que llegan con las expectativas de ser finalistas y seguir sumando puntos para el ranking en sus respectivas categorías, ya que es un torneo de graduación tres», manifestó Martín Lozano.

El Director del certamen resaltó que serán jornadas largas «este viernes se jugará por la tarde y el sábado todo el día para culminar el domingo al mediodía con las finales y posterior entrega de premios», manifestó.

De este modo la Asociación Jujeña albergará un certamen importante que permitirá a los jujeños ser anfitriones, por lo que no tendrán el gasto económico de un viaje largo ene l cual hasta incluye la comida y estadía.