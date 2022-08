Secuestran motocicleta en Palpalá

Jujuy al día® – En la tarde del miércoles, personal de la Brigada de Investigaciones de Palpalá, procedieron al secuestro de un motovehículo, el cual presentaba adulteración en sus partes.

El hecho tuvo lugar en circunstancias que los efectivos se encontraban realizando tareas investigativas sobre Av. Libertad de la Ciudad siderúrgica, momento en el cual divisaron a un grupo de jóvenes en actitud sospechosa, estacionados con una motocicleta, por lo que de manera preventiva proceden a entrevistar a los mismos.

Al observar con detenimiento el motovehículo, los agentes se percataron de que no poseía cerradura del tanque de combustible y el tambor de arranque estaba forzado, por lo que se procedió a solicitar la documentación del rodado al conductor, el cual refirió no poseerla y al verificar la numeración del cuadro y motor del rodado, se observó que el motor no era original de fábrica.

Tras realizar la consulta con la Planta Central de Verificación del Automotor, se constató que efectivamente el motor del motovehículo no tenía numeración original de fábrica, presentando adulteración en dichos números, quedando inmediatamente en calidad de secuestro, para que se realicen las averiguaciones correspondientes.