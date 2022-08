El dólar se fortalece: por qué son malas noticias para la Argentina

La moneda estadounidense se posiciona arriba del euro; los impactos que genera sobre los países emergentes

Jujuy al día® – Esta semana, el euro volvió a caer por debajo del dólar. Entre una mayor preocupación en torno a la crisis energéticas en Europa y las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúe endureciendo la política monetaria, la divisa estadounidense se fortalece a nivel global y pone más presiones sobre los países emergentes.

Hoy el índice dólar, que compara el billete verde frente a una canasta de seis monedas extranjeras, subió hasta un máximo desde mediados de julio. En tanto, el euro se acerca a su nivel más bajo en el año, a 0,9964 dólares. La cotización alcanzó una relación que no se dio desde 2002, cuando entró en circulación la moneda.

“Esto afecta a los países emergentes, dado que un dólar fuerte da continuidad a la aversión global al riesgo y debilita las monedas de esos países, que a nivel local puede traducirse como mayor presión cambiaria”, resumió Ignacio Morales, analista de Wise Capital. En definitiva, a nivel local el peso se desvaloriza y los dólares libres empiezan a ganar terreno.

Para Matías de Luca, economista de la consultora LCG, los tipos de cambio de los países que no tienen moneda dura -como la Argentina. “Sienten la presión” y, en principio, se deprecian. Por otra parte, una mayor suba de las tasas de interés en Estados Unidos genera un efecto de “fly to quality” (vuelo a la calidad) y tanto los países emergentes como las empresas ven el financiamiento encarecido y deben ofrecer una tasa de interés mayor para poder captar capitales. En ese punto, destacó que el rol que juegue el Banco Central de cada país con respecto a su política monetaria “será clave”.

“Por el canal comercial, la suba de la tasa de interés impacta en el precio de los commodities, deprimiéndolos. Durante 2020 y 2021, ante la emisión masiva de dinero de los principales bancos centrales del mundo y un claro abaratamiento del dinero, el resto de los bienes (incluidos commodities, acciones, etc.) vieron incrementar sus precios. Ahora que se produce el efecto opuesto y se retira liquidez y el precio del dinero (tasa de interés) es más caro, los precios de los commodities comienzan a aflojar y eso impacta negativamente en la canasta exportadora, principalmente de los países latinoamericanos”, completó.

Pasado mañana, cuando el presidente de la Fed hable ante banqueros centrales, bancos privados e inversores, podría dar algunas señales sobre cuál será el accionar de la Reserva Federal en los próximos meses. Si bien en julio la inflación se desaceleró, el mercado espera que el endurecimiento de la política monetaria continúe un tiempo más.

“La Fed no quiere que el mercado se relaje. Se espera que la próxima suba de tasas sea de 75 puntos y eso tira a los mercados para atrás. Suba del riesgo, no tanto refugio en el oro. Caen los commodities y la deuda emergente en general, se fortalece el dólar. Hay pura volatilidad en el mundo, no hay tendencias claras. Y en la Argentina, que es siempre problema aparte, eso va a pegar”, consideró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Según el economista, por el momento los tipos de cambio financieros -el MEP y el contado con liquidación- se mantienen estables, pero arriba de los $290. Son $15 más que cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía, Producción y Agricultura. En ese punto no solo presiona el contexto internacional, sino también la “enorme expectativa” de cuáles serán las medidas que tome el nuevo viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y si el Gobierno empezará a ir hacia un ordenamiento cambiario en términos de generar un flujo de ingreso de divisas para sumar dólares en las arcas del Banco Central.

“El efecto Massa ya pasó, ahora hay que ver si el nuevo viceministro da señales, pero, aun así, va a pasar bastante rápido. Se tienen que dar señales por el lado del ordenamiento y sinceramiento del tipo de cambio. En la medida que eso no ocurra, vamos a tener volatilidad y fuerte presión cambiaria en los dólares financieros, con dificultades que el Banco Central acumule reservas. Massa es el último bastión para dar algunas respuestas a cómo sigue esta historia de cara al próximo año”, cerró Camusso.

Melisa Reinhold

Fuente