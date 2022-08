Capacitan en turismo a jóvenes de la zona de Laguna de los Pozuelos

Jujuy al día® – Jóvenes de comunidades cercanas al Monumento Natural Nacional Laguna de los Pozuelos participan de las capacitaciones como Guías Locales de Sitio. Buscan dotar de un servicio al turista, mejorando la calidad de atención a la visita.

Organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, a través de las coordinaciones de Capacitación y Calidad y de Planificación, junto a la Intendencia del Monumento Natural Nacional Laguna de los Pozuelos, el curso apunta a capacitar a jóvenes de los pueblos ubicados en el área de influencia del Monumento Natural Nacional Laguna de los Pozuelos, como el caso de Ciénego Grande, Lagunilla de Pozuelo, Yoscaba, Rinconada y Pan de Azúcar.

Las clases, que se dictarán en el Salón Comunitario de Ciénego Grande, estarán a cargo de integrantes de los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Turismo y de la Administración de Parques Nacionales, dos jornadas una vez cada quince días, finalizando el 30 de octubre próximo.

La apertura de la capacitación estuvo encabezada por la directora provincial de Turismo, Sandra Nazar, y la coordinadora de Capacitación y Calidad, Jorgelina Duhart, junto al comisionado municipal de Rinconada, Gerardo Alanoca, y la intendenta de Lagunas de los Pozuelos, Carina Rodríguez, quienes participaron también de la ceremonia a la Pachamama organizada por los vecinos de Ciénego Grande.

Sobre el particular, Nazar detalló que «en la actualidad esta área protegida no cuenta con servicios turísticos, ni guías formados, y las visitas crecieron en los últimos años llegando de manera espontánea, bajo la modalidad de turismo no organizado».

«Este crecimiento justifica mejorar la calidad de distintos servicios, entre ellos los guiados turísticos -agregó-, por lo cual la formación de guías sitio, será una manera de mejorar la calidad de la visita, como así también un modo de darle prioridad a la comunidad local, generando un ingreso económico directo».

Por su parte, Duhart detalló que «este curso es para brindar las herramientas necesarias para que los futuros guías de sitio puedan manejarse en terreno, orientando las visitas dentro del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, bajo la modalidad de un turismo responsable».

«Es para que a través de la capacitación se brinde un servicio al turista y que pueda impactar en la mejora sobre la calidad de la visita -continuó-, y esto fortalecerá al guía de sitio en sus actitudes de valor y cuidado por el patrimonio natural y cultural, como custodio del ambiente y transmisor de estos valores en el visitante», finalizó.