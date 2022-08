Jujuy: ¿cuántos DNI No Binarios se han tramitado en la provincia?

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el director Provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, se refirió a la tramitación de DNI No binarios en Jujuy, indicando la cantidad estos DNI realizados hasta la fecha.

Rivas mencionó “hace más de un año que está la aplicación del decreto de identidad de género no binaria, pero Jujuy venía trabajando con la identidad de género no binaria, nada más que no había tenido recepción en Nación”.

Explicó “Jujuy ya adecuaba las partidas de nacimiento para aquellos que se auto perciben como no binarios, qué quiere decir esto, para las personas que no se categorizan ni como masculino ni como femenino, entonces optan por esta categoría donde no hay una expresión, si se quiere, del género, dentro de este sistema binario o bipartito”.

“Esto verdaderamente es un avance importantísimo, porque hace realmente a la libertad de género, a la libertad propiamente dicha, al ejercicio pleno de los derechos individuales”.

Respecto a la cantidad de trámites realizados en Jujuy, el Director del Registro Civil provincial, señaló “hemos tenido muy buena recepción, llevamos entre 15 o 20 trámites que se han hecho en la provincia, de identidad de género no binario”.

Además, señaló “pero paralelamente a esto han subido mucho los trámites de identidad de género propiamente dicha. Cada vez crece más, creo que este año vamos a superar los números del año pasado, también tomando como base que se han sumado aquellos que optan por una identidad no binaria, que luego sale reflejado en la nomenclatura “X”, en el Documento Nacional de Identidad”.