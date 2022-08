La Gesta del Éxodo: “el pueblo jujeño debe sentirse muy orgulloso de haber defendido la Patria”

Jujuy al día® – Hoy, se conmemoran los 210 años de uno de los mayores sacrificios del pueblo jujeño, aquel 23 de agosto de 1812, comenzaba nuestro Éxodo Jujeño.

Pero, ¿conocemos lo que han pasado aquellos jujeños hasta llegar a Tucumán?, para conocer un poco más de esta historia, nuestro medio dialogó con el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, Joaquín Carrillo, quien nos contó esta parte de la historia que muchos, quizás, no conocemos.

Su relató comenzó, diciendo “Belgrano, sabiendo que la venían apagando todos los focos revolucionarios desde el Alto Perú, organizó toda una retirada del pueblo ya que la orden fue primero llevarse y salvar las armas de la Patria, porque venía con un Ejército derrotado, desmoralizado y enfermo. Lo único que tenía que hacer era retroceder hasta Córdoba y desde ahí defender, lo que se pueda, el puerto de Buenos Aires, que era el foco revolucionario”.

“Belgrano sacó un bando el 29 de julio, llamando el bando impío, que muchas veces lo han negado, incluso en la Universidad. Fue un bando muy tácito y contundente, donde se retiraba a toda la población, pero ¿Por qué hacía esto Belgrano? Hay que entender un poco de esa historia, saber algo de la geografía para saber dónde se peleaban estas guerras. Ellos venían bajando del Alto Perú, que hoy lo conocemos como Bolivia, y la parte de Bolivia acá, subiendo la Quebrada de Humahuaca para el norte, es todo un descampado, un desierto en altura que es el altiplano, ahí no se puede conseguir pastura, no se puede conseguir nada para proveer a todo un ejército”.

Agregó “cuando ellos llegaban a los valles, a la parte verde, recién se podrían aprovisionar, y Belgrano crea toda esta estrategia de tierra arrasada, qué significa eso, no dejarle ningún recurso. Él ya lo había vivido en la campaña del Paraguay, se lo habían hecho los paraguayos, así que sabía perfectamente cómo realizarlo y cómo desabastecer a ese ejército”.

“Por lo tanto, Belgrano va a sacar esa orden, pero no todo el mundo se retiró; algunas familias que eran pro realistas o que tenían comercio con el Alto Perú, no se retiraron, incluso te diría que parte de mi familia que tenía la finca en Yala, tampoco se retiraron, los hijos sí, los padres no. Y ahí empiezan las divisiones de los ‘pro patriotas’ y los ‘pro realistas’, por qué don Ignacio Noble Carrillo, que es uno de los que se quedó, luego formó parte del Cabildo de realistas de Jujuy. Otras familias se retiraron de sus quintas, pero no terminaron yéndose. Fueron pocos, no fueron tantos, la mayoría del pueblo se retiró con Belgrano; y fue aquel 23 de agosto de 1812, donde Belgrano fue el último en retirarse”.

Expresó “Belgrano se retira cuando ya se había ido todo el pueblo, quedó con su guardia. Él vio la entrada de los realistas a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se retira y se van a juntar recién con todo el pueblo y el Ejército en Cabeza de Buey. La vanguardia de los realistas le venía pisando los talones a todo este pueblo; y esta retaguardia, que son los que se quedan atrás para defender al pueblo, los patriotas, venían teniendo combates y los venían perdiendo, por lo que Belgrano en el Río Piedras decide enfrentarlos porque ya no había forma de huir de estos realistas”.

Joaquín Carrillo manifestó “ahí Belgrano había ingeniado una estrategia muy buena, sacó otro bando que invitaba a todos los jóvenes patriotas a defender la patria, y ahí se van a formar ‘El Batallón de los Decididos de la Patria’, jóvenes de entre 14 y 17 años, que van a ir con su propios recursos, sus caballos, monturas, algunos van a ir con baquianos, e iban a formar este batallón que ese 30 de septiembre en retirada, van a tener su bautismo de fuego en el combate del Río Piedras”.

“Allí los reciben con los cañones del barón de Holmberg del otro lado del río, los sorprenden y los empiezan a perseguir, para terminar ganando el combate del Río Piedras; con los jóvenes que defendieron a la Patria”, en este sentido, dijo “por eso es importante contarle esto a los chicos de hoy en día, para que tengan ese sentido de pertenencia, ese sentido patriótico, que supieron tener aquella vez”.

Prosiguió contando que “Belgrano se da cuenta que no son invencibles, y a pesar de tener la orden de retroceder hasta Córdoba, al llegar a Tucumán, en el límite con Salta, se llama encrucijada de Burruyacú, una delegación de tucumanos, encabezada por Bernabé Aráoz, gobernador de Tucumán, le pide a Belgrano, que no se retiren porque si no van arrasar con esa población. Belgrano va a desobedecer al Triunvirato y va a luchar en esa gran batalla que se llamó ‘El sepulcro de la tiranía’, donde había patriotas de todos lados: vino Padilla desde el Alto Perú, el esposo de Juana Azurduy; hubo salteños, jujeños, catamarqueños, santiagueños; había porteños y santafecinos; fue la batalla más federal, y la que se luchó realmente con espíritu”.

“Aquel 24 de septiembre el ejército realista triplicaba a patriotas y una milicia que no estaba preparada para la guerra. Con lo cual tuvieron que usar su arte de baqueanos, emboscarlos, hubo muchas cosas en esa batalla, hubo una quema, salió una manga de langostas que le pegó en el pecho a los altos peruanos y no supieron que era, allí se dispersaron. Los decididos de Tucumán pasaron por medio de toda la batalla y llegaron a los pertrechos de Pío Tristán y le sacaron todo”.

“Esto es muy digno de contar, Belgrano se entregó a la Virgen de la Merced y se dice que en la quema, en el humo, se veía la imagen de la Virgen protectora, que después la va a terminar nombrando General del ejército y entregando el bastón de mando un mes después de la batalla”.

Para cerrar su relató, Joaquín Carrillo expresó “espero que todos tengamos ese espíritu patriota y que se sientan orgullosos. Que estudien y que lo conozcan, porque nadie puede querer lo que no conoce. Deben saber que todo esto va a terminar con la Bandera de la Libertad Civil que nos entrega Belgrano, por eso el pueblo jujeño debe sentiré muy orgulloso de haber defendido la Patria”.