 “Me cansé de sus humillaciones»: un nuevo testimonio complica a Milagro Sala

Isabel López trabajó 15 años en la agrupación Tupac Amaru. En 2013 renunció por los maltratos.

Jujuy al día® – Un nuevo testimonio complica a Milagro Sala: Isabel López confesó ser víctima de maltrato durante los 15 años que trabajó en la agrupación, motivo por el cual decidió renunciar.

“Me cansé de sus humillaciones y constantes faltas de respeto”, lanzó en diálogo con Todo Noticias tras confesar que se fue a vivir al sur del país. La mujer fue empleada de la Tupac Amaru desde 1998 hasta 2013.

Entre sus recuerdos, relató un día previo a Pascua. En aquel entonces ella era encargada de prensa de la organización y Sala la llamó a las 22 y le pidió unos videos que ella no tenía, ante lo cual la líder de la Tupac empezó a golpearla. Según la declaración de López, cuando ella intentó defenderse de los golpes, fue aún peor, ya que Sala habría intensificado su violencia dándole trompadas en la cara.

La víctima precisó que aunque intentó denunciarla, no pudo porque Sala “manejaba toda la justicia de Jujuy”. “Vivía con miedo a que me reprima, me pegue o me haga algo”, dijo. Además afirmó que “Milagro Sala era la dueña de todo”, y que los miembros de la cooperativa eran solo “las personas que ella usaba”.

López fue presidenta de cooperativa, lugar donde ella y sus compañeros hacían las obras y que trabajaban de 7 a 22. “El Estado mandaba un monto de sueldo y nos lo rebajaban, nos pagaban lo que ella quería. Yo tenía miedo de que me sacaran la casa”, confesó sobre el poder que ejercía la líder de la Tupac sobre sus militantes.

En el último tramo de la nota, expresó su “indignación” por el apoyo del presidente Alberto Fernández a la dirigente jujeña.

Fuente