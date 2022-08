El programa de «Comedores Infantiles Comunitarios» se encuentra en ejecución

Jujuy al día® – Desde la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida se brindaron detalles sobre la ayuda que brinda a los «Comedores Infantiles Comunitarios».

Sobre este tema, el titular de esta Secretaría, Carlos Toconás, manifestó: “el Programa de Comedores Comunitarios se encuentra en plena ejecución, paulatinamente se está cambiando la modalidad del sistema al de proveedores, mediante el cual las instituciones reciben diariamente la mercadería para la confección de los menús equilibrados saludables, con todos los grupos de alimentos, respetando las normativas vigentes”.

Toconás remarcó que este cambio beneficia a los comedores, que reciben los alimentos que necesitan y no tienen que hacerse cargo de los importes, ni preocuparse por las condiciones económicas, como la inflación, ya que la entrega es constante y el pago a los proveedores lo realiza directamente la cartera.

Continuando, el funcionario apuntó que otro grupo de comedores comunitarios implementó la entrega de kits alimentarios a las familias que acuden a esos centros, de acuerdo a la cantidad de comensales en cada hogar, priorizando niñas, niños y adultos mayores, los cuales son proveídos por la cartera provincial.

El Secretario indicó que el cambio de modalidad ya se produjo en comedores de organizaciones civiles, eclesiásticas y sociales. “Notamos que todavía hay ciertos sectores desinformados o desinteresados en brindar la información que corresponde, diciendo que el Gobierno de Jujuy entrega cierto monto de dinero. Esto no es así, ya no existe este programa, ya que con el cambio de sistema los comedores reciben diariamente la mercadería para la preparación de los almuerzos y no tienen que preocuparse de situaciones como la inflación”, afirmó Toconás.

Asimismo, subrayó que este programa no es la única ayuda por parte del Gobierno de Jujuy, sino que forma parte de una política alimentaria que se lleva adelante a través del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) o de otros dispositivos de abordaje territorial, con los cuales se garantiza el complemento alimentario de familias en situación de vulnerabilidad social.

Finalmente, Toconás explicó que este programa se cruza por ejemplo con el de “Comedores Escolares”, mediante el cual niños y niñas de nivel inicial, primario y secundario de instituciones educativas públicas reciben diariamente un refuerzo nutricional, que consiste en la incorporación de lácteos en desayuno o merienda. Mientras que en las escuelas de jornada completa o simple que se encuentran en áreas de vulnerabilidad socioeconómica, alumnas y alumnos reciben diariamente el almuerzo.