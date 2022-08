La luz al final del túnel: era el foco del tren en dirección contraria

La economía argentina juega contra la recesión del mundo desarrollado y de nuestro principal socio comercial: Brasil.

Desde el 2 de julio cuando renunció Martín Guzmán y, hasta la llegada de Sergio Massa el 3 de agosto, se plasmó una crisis que parecía ideológica. No sabíamos la razón de las tensiones, a la que puso fin Estela de Carlotto.

El discípulo de Joseph Stiglitz aplicó heterodoxia y progresismo, utilizó instrumentos, metodologías y conocimientos opuestos a la lógica neoclásica. Logró renegociar con los privados, obtuvo rebaja de tasas, compró tiempo y evitó el default con el FMI. Sostuvo la licuación de la deuda en pesos. Gastó más de lo que recaudó, emitió, abarató la financiación deliberadamente, muy por debajo de la inflación, apalancó la actividad productiva. Asignó fondos para vacunas, las mandó buscar por Aerolíneas Argentinas, extendió la doble indemnización, subsidió energía todo lo que pudo, emitió la tarjeta alimentar, y les arrimó el hombro a las pymes. Últimamente, el gasto en planes sociales creció 45.8% año contra año en términos reales en el primer semestre 2022.

La economía se recuperó en el margen, después del fracaso macrista y la debacle mundial. Todos estos tinos no niegan la indiscutible ingenuidad de los académicos y funcionarios públicos provenientes de la política, respecto a la dinámica del sector privado. El descuido del alquiler de cautelares, la sub facturación y la sobre facturación en el comercio exterior, burlaron tanto del ministro como de la ex secretaria de Comercio. Evaluaríamos que Martín Guzmán y la ex secretaria de Comercio no se habrían ido por ser por poco progresistas.

“Como si tuviera que asegurar un penal sobre la hora, la electora que tanto se había equivocado en 2015, ahora decidía patear fuerte y al medio. Era la audacia de tunear al kirchnerismo con un marcado sesgo conservador”.(Diego Genoud, El peronismo de Cristina, pág. 144, Siglo XXI ed., 2021). Idéntica estrategia 2015.

UNA MINISTRA BREVE A MODO DE SU PROFESOR Y UN PIROMANÍACO

Silvina Batakis no tuvo apoyo político, su substitución fue espontánea y sorprendente. Desplazada mientras conferenciaba en EE.UU. con burócratas de Washington e inversores de Wall Street. “Alto grado de impremeditación”

Los anuncios de Batakis sucumbieron en un tiempo fugaz, ausente de confianza y credibilidad, inmersos en el complejo loteado croquis oficial.

Un nuevo brote de la psicótica cantera libertaria intimidó: “la historia reciente marca que el Estado se financió expropiando ahorros privados (BONEX, BODEN, AFJP) y vaciando el BCRA”, alertó. “Son fundados los temores de que el populismo se encuentre tentado a financiarse con los encajes que respaldan los depósitos privados. Incluso las estimaciones privadas ya advierten que lo empezó a hacer”, enfatizó. “Tras las expropiaciones de 1990 (Bonex) y la del 2002 (Boden), todavía reina la desconfianza a la política y ningún ciudadano quiere estar a tiro de la siguiente expropiación de depósitos”, remarcó. (Ramiro Castiñeira)

Lo cierto es que el desgaste del fuego amigo que se inició en enero, más Al Qaeda, ofrendaron el capital simbólico que demanda la economía neoclásica (credibilidad, confianza). La intención no parecía ser, virar a la diestra, si bien la sociedad argentina se derechizó y el torneo 2023 se juega en ese campo. El giro hoy es evidente.

Alfonsín estaba dispuesto a perder elecciones si la sociedad se derechizaba, pero el peronismo no. Pragmatismo puro. Dado que el populismo es una metodología y no una ideología (izquierda o derecha), responde a las demandas de la sociedad. Era impensable escuchar a la vice presidenta reconocerse como “alta burguesa” en una exposición pública. Es buena la ocasión para recordar que el peronismo es inclusivo. Nada que ver con la lucha de clases-el enfoque marxista-. Si en el peronismo alguien piensa que eso “está bien o está mal”, comete un error académico de validación. “Mal o bien” son validaciones éticas, no políticas. Así como “lindo o feo” son validaciones estéticas y “verdadero o falso”, validaciones científicas.

Los mercados escalaron sin registro desde octubre 2020, cuando el dólar se situó (corregido a $370). Aunque con el mismo criterio de variación los picos de crisis históricos fueron: marzo 1976 ($630), junio 1982 ($420), 1989 ($720). Hoy estamos $291.

Para agregar confusión hubo refuerzos inesperados, como la declaración de Grabois diciendo que iba a “correr sangre” si no se daba respuesta al hambre de la gente y, la de Aldo Rico convocando a “salvar a la Patria”.

Ignacio Petunchi

Como repite Cristina “todo tiene que ver con todo”. Frase atribuida a Anaxágoras. En el Ser todo se entrelaza, “todo tiene que ver con todo”…cualquier aspecto de la vida está relacionado con otro aspecto: Anticipar a Alberto Fernández que intentó instalar su reelección. Aventajar la clara y tediosa persecución judicial que procura proscribir su candidatura y; aprovechar la tendencia regional con las victorias de Boric en Chile, Petro en Colombia y, probablemente Lula en Brasil. Es posible que estas tres procedencias hayan ido empalmando secuencialmente, marcando la dinámica, siempre relacionada con “todo tiene que ver con todo”.

MASSA

La designación de Massa es un intento de acercamiento a los EE.UU. (su reunión con el embajador de EE.UU. conecta con la foto previa de la vice presidenta y el mismo diplomático). El nuevo ministro de economía ha construido en los últimos años fuertes vínculos y contactos en Washington y New York. Aunque tomó el ministerio, el BCRA siguió vendiendo dólares, frente a la displicencia de los exportadores que no desean liquidar divisas, y guardan 15 mil millones de dólares en silo bolsas, esperando lograr más beneficios de los ofrecidos en el “dólar soja”, creando expectativas con el club de la devaluación. Así se aceleró la inflación aún más, por el proceso desordenado y confuso de remarcación debido al presunto fuerte incremento de los costos de reposición. Sin embargo en el BCRA, había 300 millones de dólares más de reservas netas que a principios de 2022, cuando el blue no se movía de $200. También están disponibles los u$s 20.000 millones del swap chino.

Con intención de obtener reservas, el ministro anunció un acuerdo de anticipo de exportaciones por 5.000 millones de dólares procedentes de sectores primarios; mas 750 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento, más el ingreso de 1.200 millones de dólares de organismos internacionales, que se añadirían a los desembolsos del FMI. Conjuntamente, expresó que hay cuatro ofrecimientos para ejecutar operaciones de repo en dólares con bancos de inversión que se utilizarían para recompra de títulos en moneda extranjera.

En el ámbito financiero, el ministro lanzó un exitoso canje voluntario (85%) para los vencimientos de la deuda pública en pesos de los próximos 90 días, que totalizaban más de 2 billones y medio de pesos, a través de la colocación de “bonos duales”, con los que se difirieron para 2023, descomprimiendo los vencimientos. Así las amortizaciones a enfrentar en los tres meses contiguos se descomprimieron a 480 millones de pesos. También se aseguró la reducción del déficit primario a 2.5% del PBI, aumentando fuertemente las tarifas, enfriando la planta del Estado y ejerciendo más eficiencia en los planes sociales. Y, ha expresado que se va a cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI. Comprometido con no valerse más de los giros del BCRA al Tesoro Nacional y desendeudar por 10.000 millones de pesos el saldo de adelantos transitorios, envió una señal.

EL MUNDO Y LAS RELACIONES EXTERIORES

Mientras el embajador en China consideró como una “provocación” la visita de Nancy Pelosi a Taiwán (presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos), el Canciller Cafiero lo desautorizó, aunque no le pidió la renuncia. El Mercosur entró en crisis. El presidente de Uruguay quiere un tratado de libre comercio con China, Paraguay afectado por los desatinos del ex presidente (amigo de Macri), a quien se le impidió la entrada a EE.UU. por corrupto, sumada a la inadmisible ausencia de Bolsonaro, presidente del país miembro más poderoso de la asociación. La política exterior argentina luce sinuosa, no se ve siquiera un breviario para aprovechar un mundo que ofrece oportunidades.

EE.UU. entro técnicamente en recesión, cayendo el PBI (-1.6%) y (-0.9%) consecutivamente en el primero y segundo trimestre 2022, además la inflación retornó fuerte en junio. Mientras los aliados europeos esperan una tasa de crecimiento mayor a la de EE.UU., el Banco Central Europeo afronta un conflictivo trance. La tasa de inflación de la zona euro pasó de 0.3% en enero 2022, a 8.9% en julio 2022 (aumentó casi de 30 veces la variación mensual = mes contra mes, medida en los últimos 12 meses).

Europa está para encarar una política monetaria contractiva como la de su socio norteamericano, pero a la vez necesita comenzar a comprar títulos de deuda P.I.G.S. (Portugal, Italia, Grecia y España), ante la sospecha de una inminente crisis de deuda, debiendo arbitrar el aumento de los spreads de tasas de esas obligaciones.

Si crece el riesgo de default en Italia, la eurozona entraría en una situación más grave que 2010, haciendo cabecear a la Unión Europea. Fuerte inflación y recesión en marcha que se perfecciona de cara al frio septentrional, con la crisis energética y la espantosa guerra del Este.

China crece a una tasa inferior a la mitad de lo que necesita. En ese contexto el FMI continúa reduciendo el pronóstico de crecimiento de todas estas regiones y países, pero paradójicamente Argentina podría crecer 4%, a pesar que la soja y el trigo aumentaron solo 10%, mientras el gas duplicó su valor con respecto a 2021(viene siendo 9 veces más alto el perjuicio de los precios de la energía, que el beneficio por la suba de los precios internacionales de las commodities que exportamos).

Prevalecería la tasa de crecimiento del PBI de Argentina, por sobre la las del PBI de EE.UU., la Eurozona, Europa del Este, Latinoamérica, y países como Alemania, Francia, Italia, Brasil, México, Japón y China.

Los índices bursátiles en el primer semestre del año acumularon caídas formidables (-15% el Dow Jones), (21% S&P), (30% Nasdaq), (14% Eurotop), (20% DAX-Alemania). En EE.UU., las tasas de los bonos a 2 años subieron 2.20%, 1.75% a 5 años y 1.50% a 10 años. Las tasas de interés crecieron múltiplos de entre 6 y 10 veces con respecto a los “tiempos de estímulos a la demanda agregada”-14 años-.

EN CONCLUSIÓN

Argentina juega contrala recesión del mundo desarrollado y de nuestro principal socio comercial -Brasil-, afortunadamenterenegoció la deuda privada antes de la extravagante suba de tasas, licuándose gracias a la inflación mundial. Esa la clavó en el ángulo, como anticipamos en enero 2020.

La auténtica temeridad de la interna del Frente de Todos 2022 no consistió en imaginar una nueva alternativa progresista, sino en aceptar el hecho que después de la degradación moral, institucional y económica de la administración Macri no existía ninguna otra opción. El Gobierno de Alberto Fernández fue una peripecia permanente emergente de BlackRock y el FMI. A los tres meses pandemia y en 2022 guerra en Europa con múltiplos de 4 a 5 veces la inflación de los países desarrollados y tasa de interés múltiplo de 7-veces superiores-.

Tenía razón Gabriela Michetti sobre la luz al final del túnel, era el foco de un tren del ferrocarril que venía en la dirección contraria de un país desbastado. Se aseguraron que desde 2020 nadie pudiera permitirse el patriotismo ausente en 2018, cuando hubiera resultado pertinente el momento histórico.

Pablo Tigani

