La corrupción K, en dos testimonios imposibles de ignorar

El alegato del fiscal Luciani en el juicio a la ex presidenta, y el relato de una colaboradora de Milagro Sala retrataron con contundencia los peores años de la corrupción.

Jujuy al día® – Lo primero que llama la atención es la progresión que plantean las imágenes. Algunos de los principales acusados en los casos más resonantes de corrupción con dinero del Estado, causas que se continúan juzgando en estos días, fueron recibidos y estrecharon la mano de un sonriente Papa Francisco en Roma.

Ocurrió con la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien Francisco recibió siete veces, entre ellas cuatro en el Vaticano. Eran los días iniciales del Papa como jefe de la Iglesia, y la etapa final de Cristina presidenta.

También, y las fotos se resignifican en estas horas, Francisco fue anfitrión de Milagro Sala. Vestida con diseños y colores que remiten a los pueblos originarios (“remeras Cardón o Lacoste a las que se les cosía el símbolo indígena”, reveló Mirta “Shakira” Guerrero entrevistada por Jorge Lanata), la jefa de la organización Tupac Amaru aparece saludando al Pontífice y sentada a su lado durante una audiencia privada en junio de 2014.

Por entonces, Sala era la referente del kirchnerismo en Jujuy, se vinculaba sin intermediarios con Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, y había desplazado al gobernador Fellner en el manejo del dinero enviado por el Gobierno nacional.

Ahora se sabe, también por el testimonio de su colaboradora “Shakira”, que fueron unos 80 viajes al exterior, y que la numerosa comitiva que la acompañó hasta Roma no fue fruto de la generosidad. Cada acompañante trasladaba hasta 10.000 dólares, que eran reclamados por Sala al llegar a destino. La Justicia investigará, a partir de estos dichos y de un nuevo arrepentido que aportó prueba documental -según lo aseguró Sergio Lello, Fiscal General de Jujuy -, si esos dólares eran depositados en cuentas en el exterior.

Vale también recordar que, en mayo de 2017, el Papa Francisco le envió una carta de puño y letra a Milagro Sala, ya detenida, en la que le decía: “Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto”.

Finalmente, en los últimos días se sumó al desfile de “célebres en el Vaticano” el sindicalista Pablo Moyano, quien también se ocupó de difundir su foto junto al Pontífice.

Curiosa galería que en el futuro servirá, seguramente, como testimonio de un tiempo infausto de la Argentina.

Pero no son las imágenes en Roma las únicas coincidencias que reaparecen con los diferentes testimonios.

Coinciden también los nombres, con José López, ex secretario de Obras Públicas, en primer lugar de la fila. El alegato del fiscal Diego Luciani lo ubicó en el centro de la trama de corrupción con la obra pública otorgada a Lázaro Báez. Responsable del “operativo limpieza” que siguió a la derrota electoral de 2015.

Era el mismo José López que enviaba las partidas de millones de pesos a Sala en Jujuy.

Coinciden los videos. El de Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, contando dólares en la financiera “La Rosadita”. Y el de los enviados de Milagro Sala retirando 14 millones de pesos y cargándolos en bolsos en un auto estacionado a metros de la sede del Banco Nación en Jujuy.

Se repiten las referencias a bóvedas y placares de doble fondo donde ocultar el dinero.

Tantos puntos en común no son casualidad. Es el rosario de semejanzas de un sistema de corrupción que se extendió de Jujuy a Santa Cruz, y que reapareció en dos relatos, uno judicial y otro periodístico, imposibles de ignorar.

Gonzalo Abascal

Fuente