COVID en Jujuy: Omar Gutiérrez afirmó “se estabilizó la cantidad de casos y empezó a descender”

En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el titular del COE, Omar Gutiérrez analizó los últimos datos en toro a la pandemia en Jujuy, resaltando que la actual casuística obedece a la importante cantidad de vacunas aplicadas.

Gutiérrez expresó “los reportes que se hacen en todo el país son semanales, y los últimos que hemos tenido muestran que se estabilizó la cantidad de casos y empezó a descender. Eso se vio en la mayoría de las jurisdicciones y acá en la provincia de Jujuy también”.

“Pero lo que es más importante, más allá del número absoluto de casos, es que no estamos viendo la gravedad que han tenido las olas anteriores, es decir que no se ve tanta cantidad de personas complicadas, no se ven internaciones, o fallecidos; más allá de que siempre está el riesgo, como con cualquier enfermedad, siempre vamos a tener algunos fallecidos, pero no en las mismas magnitudes anteriores”.

Explicó que “esto tiene que ver con varias cosas, una de las más importantes es la vacunación. Vemos que la vacunación es la que salva vidas, es la que disminuye la chance de las internaciones, disminuye la posibilidad de tener casos graves”.

“Por eso le insistimos a la gente, a pesar de que estamos entrando en el descenso de los casos, le pedimos por favor a la gente que no se confíe, que se vacune, sobre todo a aquellos que les faltan la tercera o la cuarta dosis”.

“Estamos muy bien con la primera, con la segunda dosis de la vacuna, pero todavía hay mucha gente que no se ha colocado la tercera dosis, entonces le pedimos por favor que lo hagan, lo mismo que la cuarta”, finalizó.