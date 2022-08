Jujeña buscada en Buenos Aires: su tía asegura que fue golpeada antes de su desaparición

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Norma Zapana, tía de Solange Ayelén Cruz, una mujer jujeña que viajó a Buenos Aires por problemas de salud y se encuentra desaparecida desde el 17 de julio pasado, comentó cuales fueron los hechos previos a su desaparición y sostuvo que por el tiempo que ha pasado y la falta de contacto con su sobrina “la verdad, pienso lo peor”.

Norma Zapata comentó “hace 3 semanas atrás que desapareció, no sabemos absolutamente nada. Ella fue a Buenos Aires por un problema de salud, por la vista, si la había llevado su hermano a fines de febrero, y de pronto tuvieron una invitación en casa de otros familiares en Buenos Aires y desapareció. Hubo problemas de por medio, no sé muy bien exactamente qué fue lo que pasó, más allá de que dicen en las redes sociales, y mi sobrino lo niega, pero la mujer acepta que hubo golpe”.

“La verdad que no los conozco a estas personas, son familiares de parte de la mujer de mi sobrino, o sea el hermano de Solange. Según dicen que se juntaron, no sé qué fiesta hubo, pero hubo alcohol, y me dijo el oficial de Villa Celina, que aparentemente se descontroló la mujer de mi sobrino con mi sobrina, hubo golpes, hay testigos de eso, y desde ese día no sabemos nada”.

Agregó “hubo problemas, hubo golpes, por eso estamos viajando con otro de los hermanos de Solange a Buenos Aires, para poder saber qué realmente pasó, porque hasta el día de hoy no sabemos nada de nada, estamos desesperados”.

Zapana además mencionó “nos enteramos, el segundo o tercer día después de eso, porque ellos la dejaron, dicen que estaban muy tomados, muy borrachos; la dejaron a ella ahí, en una remisería. Mi sobrino la había buscado, pero recién el día siguiente, porque el personal de esa remisería la había auxiliado a mi sobrina, y supongo que una vez que ya se le pasó el alcohol a mi sobrino la fue a buscar y ella ya no estaba. Según los de la remisería, se fue por sus propios medios caminando, y no aparece; hasta el día de hoy qué no aparece”.

Acerca de sus temores, y con la voz quebrada, expresó “ella se sabe de memoria mi número de teléfono, yo, la verdad, pienso lo peor, porque ella tendría que haberse comunicado ya conmigo. Ella ya tendría que haberse comunicado, porque a veces, cuánto se iba, me llamaba y me decía ‘tía estoy bien’, o ‘tía necesito ropa’, o necesito esto, o necesito el otro, siempre estuvimos en contacto”.

“Mi mamá se hizo cargo de muy chiquita, desde los 9 años más o menos, yo vivía con mi mami y nos criamos juntas, la conozco muy bien, ella agresiva no es, por eso no sé realmente qué es lo que pasó; por dos cachetadas, como dice la mujer que le dio, ella no se va a ir, no va a desaparecer por dos cachetadas, me hubiese llamado y dicho ‘mire tía, estoy mal y quiero que me vengan a llevar’ pero nada, hasta el día de hoy no tengo ninguna novedad, no hay señales de ella”.

Ante este panorama, Norma Zapana confirmó que “hoy -por ayer – nos estamos yendo a Buenos Aires para ir a ver realmente cómo va la investigación, si están haciendo los rastrillajes, y todo eso. Vamos a ver qué pasa, qué nos dicen”, concluyó.