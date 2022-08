Jorge Lanata: “Cristina Kirchner le dio 100 días a Sergio Massa y después puede pasar cualquier cosa”

Jujuy al día® – El periodista analizó el ingreso del ministro de Economía al Gabinete de Alberto Fernández, de quien dijo “dejó de ser presidente, relegado a un lugar institucional”.

En el primer día de Sergio Massa como ministro de Economía, Jorge Lanata analizó todo lo relativo a la asunción, su fortaleza política y reveló un planteo de Cristina Kirchner por el cual, el nuevo funcionario de Alberto Fernández «tiene cien días después puede pasar cualquier cosa»».

El conductor del programa Periodismo para Todos, aseguró que «Massa es la última apuesta de este gobierno». y En este sentido, dio una dura definición sobre el actual mandatario: «Alberto fue, dejó de ser presidente. Es así. Está relegado a un lugar institucional».

«El otro día estaba todo el mundo rosqueando acá (por Buenos Aires) y él se fue a la Pachamama. No digo que no sea importante, pero era raro que el presidente esté ahí mientras el país se viene abajo», graficó para argumentar su definición previa.

Lanata fue más allá. «Alberto nunca fue Churchill, pero tampoco esto que es hoy. Daba la sensación de que Alberto podía manejar un país. Evidentemente no», remató.

Y llegó su lectura más contundente: «Massa tiene 100 días, pero no por la prensa. Es lo que le dio Cristina para ver qué onda. Después, si no logra lo que quiere, puede pasar cualquier cosa. Y es, literalmente, cualquier cosa».

Lanata explicó que el objetivo de Massa para finales del 2023, de cara a las elecciones, «es bajar la inflación a un 3% mensual». «Hay quienes dicen que esto es imposible y quienes creen que no», detalló.

Luego aseguró que el ministro de Economía «va a cumplir con los acuerdos con el FMI». «Dice que no va a imprimir, pero lo de imprimir (billetes) es una necesidad, nadie querría imprimir, pero lo hacen porque no les queda otra», explicó.

«Otro objetivo que planea tiene que ver con equilibrar el gasto público», continuó, pero respecto de esto dio algunos detalles para explicar por qué, a su entender, le será muy difícil.

«La cantidad de gastos que hay al día de hoy, ahora… En Casa de Gobierno y Olivos renuevan la vajilla, renuevan las luminarias. Tecnópolis, un gasto muy grande de 400 y pico de millones de mangos, que renueva no sé qué pomo», enumeró para marcar la agenda de erogaciones oficiales, al parecer, no demasiado urgentes en un contexto crítico.

Por todos esos ejemplos, sentenció: «En la dinámica me parece que va a ser muy difícil que Massa restrinja el gasto».

«Creo que Massa tiene que hacer equilibrio en una situación difícil y su supervivencia depende de eso», analizó Lanata.

Ping-pong con Jorge Lanata: de La Cámpora y el ajuste a la CGT y la suma fija

Al igual que lo había planteado en su programa radial de la mañana en Radio Mitre, en diálogo con TN Lanata ironizó: «Me parece divino que los chicos de La Cámpora estén justificando el ajuste».

«Es así la vida. De alguna manera, lo de la fiesta del otro día (por la asunción de Massa en el Museo del Bicentenario), es como una representación del peronismo. Estaban todos: los millonarios, con los piqueteros, con los supuestos empresarios nacionales, todo mezclado», describió el periodista.

Y pasó al análisis. «Acá hay un problema entre el peronismo, que creo que representa Massa -y lo mostró el otro día-, el peronismo clásico, y el kirchnerismo. Piensan la realidad y la economía muy distinto. Creo que a Massa lo van a dejar hacer hasta que en un momento le empiece a salir mal alguna cosa. Ahí no sé cómo sigue esa historia. Creo que si Massa se va, ahí el problema empieza a ser bastante más complicado», auguró.

En tanto, en cuanto al conflicto social, y la noticia de que la CGT se plantó contra el bono de suma fija que quiere Cristina Kirchner, y por el cual ratificó la marcha del 17 de agosto, Lanata dijo que «es razonable» lo que pretende la entidad sindical.

«Estamos en un momento de mucho reclamo social. Después, se verá si la manera de reclamar es la oportuna o no. Ahora, que el reclamo es justificado, es justificado. Estamos en casi un 100 % de inflación. A la gente el sueldo no le aumentó como le aumentó la inflación», sopesó Lanata.

«Lo de la CGT es razonable, desde el punto de que un aumento de suma fija elimina las paritarias. Ellos pueden cimentar su poder frente a los afiliados a través de las paritarias, consiguiéndole lo más que puedan», ahondó en su mirada.

Lanata, el peronismo, Cristina Kirchner y la corrupción

El conductor de PPT también habló sobre las causas de Cristina Kirchner y al ser consultado sobre si no pierde el peronismo con una lideresa así, le brotó el sarcasmo: «¿Cuándo le importó al peronismo que alguien tenga una condena por corrupción? Que yo sepa nunca».

«Cristina, yo creo hace tiempo, que está más preocupada por la Historia, que por la política de la coyuntura. Cuando ella le respondió a los jueces del TOF 2, dijo ‘la Historia ya me absolvió’. Tratemos de ubicarnos en la mentalidad de Cristina. Sé que el comentario es muy megalómano, pero dentro de Cristina me parece razonable. Es lógico que ella piense así», describió.

«Creo que lo que más le jode de la condena no es la cárcel, porque a la cárcel no va a ir. Pero la humillación que significa para ella esto (una posible condena por corrupción)… La manera que tienen de desdibujar lo que ella dibujó con tanto esfuerzo. Para ella es terrible. Está hablándole a la Historia. Y a lo mejor la Historia no la absuelve, es el problema para Cristina», analizó.

En este sentido, dijo que hay que condenar la corrupción. «No puede haber un país hasta que eso no suceda. El hecho de que Cristina haya sido vicepresidente es un escándalo horrible. Tendría que haber estado presa antes de eso».

Pero respecto de eso último, no le echó la culpa solamente a la estructura peronista que la bancó, sino que llevó su mirada a algo más global de la sociedad argentina: «Si nosotros como país hubiésemos entendido la verdadera dimensión de lo que significaba que después del gobierno de Cristina, donde se robó como nunca antes, nadie -o casi nadie- haya ido preso… También todos tenemos que ver».

«No estoy diluyendo la culpa, obvio que algunos tienen más culpa que otros, pero de alguna manera todos tenemos que ver. Si nosotros no nos hubiéramos bancado eso, hubiéramos salido a la calle… ¿Cuánto puede aguantar un país parado? Imaginate el escándalo que hubiera sido. Muchos se golpean el pecho pero en el fondo son hipócritas y no les importa. No es solo culpa del peronismo», profundizó su mirada.

«Cuando uno dice que la Argentina es un país corrupto, habla de un alto grado de tolerancia a la corrupción. Nuestro límite está muy arriba. En todas las profesiones hay corrupción y también en el periodismo», consideró.

Por último, también desechó la idea de la desaparición del peronismo. «Mientras exista un pobre en la Argentina va a existir el peronismo. No sé ni siquiera si eso está bien o mal. Porque es verdad que el peronismo fue el que sentó en la mesa a la clase obrera en la historia argentina», dijo Lanata.

A su vez, declaró que también es verdad que le dieron un «montón de derechos a los laburantes» y que el país en el primer gobierno de Perón creció y «la gente recuerda el tema del distribucionismo del peronismo pero no con indignación, con gratitud».

«Esto es así, sucede. Pero el peronismo no va a desaparecer. Veamos cómo hacemos para tener un peronismo menos autoritario. Está en el germen del peronismo, que era fascista, es una verdad histórica. Pero fue otras cosas», le contestó a quienes lo entrevistaban.

Pero también atendió a los que se plantan del otro lado de la grieta que él mismo supo definir. «La oposición no tiene que estar más discutiendo candidaturas. Déjense de joder. Laburen, estudien y dígannos qué hay que hacer. Porque después van a ganar y no van a saber qué carajo hacer, como les pasa siempre, que llegan al gobierno en pelotas», dijo, cien por ciento Lanata.

