Jujuy propone un moderno Centro Ambiental para tratar los residuos de Quebrada y Puna

Jujuy al día® – El Centro Ambiental Puna será un nodo logístico y de tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) generado en todo el Sistema Norte de Quebrada y Puna que representa solo el 20% del total de la provincia, será un centro modelo prestando servicios logísticos y educación ambiental a las localidades de la zona.

El Gobierno de Jujuy a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático proyecta la creación del Centro Ambiental Puna (CAP), un nodo logístico y de tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en todo el Sistema Norte de Jujuy, que incluye la clasificación y separación de los residuos reciclables, la disposición final adecuada, monitoreo del rechazo todo con la mejor tecnología de vanguardia en la materia.

Actualmente el 80% de los residuos que se generan en la provincia de Jujuy se gestionan a través del Centro Ambiental Jujuy, ubicado en Palpalá, mientras que este 20% que falta es el que corresponde a las localidades de Quebrada y Puna en donde se quieren erradicar los basurales a cielo abierto para cumplir con el Proyecto GIRSU en Jujuy.

Al ser el Centro Ambiental de Palpalá -el Centro Ambiental Jujuy- el único que existe, la zona norte queda logísticamente alejada para una gestión eficiente. De esta manera, se hace necesaria la existencia de una infraestructura que nuclee la gestión integral de la región, por eso urge la creación de este Centro ambiental Puna.

Los Municipios beneficiados con la creación de este nodo logístico serán: Abra Pampa, Puesto del Marqués, Maimará, Tilcara, Humahuaca, Tres Cruces, Hipólito Yrigoyen, Abralaite, El Aguilar, La Quiaca, Barrios, Cangrejillos, El Cóndor, Pumahuasi, Yavi, Cieneguillas y Santa Catalina. El sistema proyectado para Zona Norte cuenta con cuatro tipos de infraestructuras, que son pasos de preselección y separación de residuos que reducen al mínimo el volumen que llega a disposición final al Centro Ambiental. Se construirá infraestructura de acuerdo a la escala de recolección, clasificación, tratamiento, trasporte y disposición final de los residuos y contempla tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos:

Puntos de acopio en: La Intermedia, Barrancas, Rinconada, Coranzulí, Santa Catalina, Cusi Cusi, Santa Ana, Ruta 51 y 52.

Mini Estaciones de Transferencia, en Tilcara, Humahuaca y Susques.

Estación de Clasificación y Transferencia en La Quiaca.

Centro Ambiental en Abra Pampa.

De esta manera se irá recuperando el residuo que pueda ser reutilizado, reciclado y valorizado, en tanto que lo que se transforma en desecho atravesará distintos procesos para evitar que contamine el suelo, el agua y el aire. Contará con tecnología adecuada a las condiciones climáticas extremas del predio (asoleamiento, amplitud térmica, temperaturas, vientos, etc.), una disponibilidad de materiales y técnicas dentro del mercado dentro de la región, modalidad de recursos constructivos aplicables a la zona y la aplicación del concepto de Eficiencia Energética Integral (implementación de energía eléctrica renovable solar fotovoltaica, calefaccionado y suministro de agua caliente por sistemas de concentración de energía térmica, etc.). Según el proyecto socializado por el ministerio de ambiente y Cambio Climático tendrá tres áreas: una Operativa, donde se ubicará la Planta de Tratamiento con separación de: plásticos, metales, vidrios, el Relleno Sanitario con enterramiento del rechazo no valorizable que se prensará y enfardará -a fin de evitar voladuras de residuos al ambiente-, y se dispondrá en celdas cubiertas por una membrana geotextil con incorporación de una cama de grava silicia de 50 cm para el escurrido del lixiviado hacia la balsa dispuesta para tal fin; otra será de Servicios donde se prestará servicios de mantenimiento y reparación de equipamiento rodantes y un área Administrativa, Educativa y de Personal que tendrá un gran espacio dedicado a la educación ambiental, con el propósito real de cambiar el paradigma lineal de los residuos a un paradigma de economía circular.

Además, está pensado a futuro la valoración de los residuos in situ.

El terreno donde se construirá el Centro Ambiental Puna es de propiedad del estado provincial, por lo cual se solicitó la afectación de 50 hectáreas. Respecto de los aspectos ambientales, el CAP contemplará el cierre de las celdas de relleno, para devolver las condiciones del sitio con estepa arbustiva característica del lugar. Se prevé barreras por los vientos provenientes mayormente del Norte y Oeste, la utilización de energías renovables a través del uso de paneles solares y prefactibilidad hídrica, dada por extracción de pozo entre 40 y 60 m. Se incorporará finalmente una zona de amortiguación y barrera de protección visual próxima al camino de acceso.

Proceso de socialización y aportes de la comunidad de influencia

Las actividades de socialización de este proyecto comenzaron en 2021, con reuniones mantenidas entre Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la empresa GIRSU S.E. y funcionarios del Municipio y del Concejo Deliberante de Abra Pampa, en donde se explicó la logística del Modelo Conceptual para toda la provincia y el inicio de los estudios preliminares por parte de la Asistencia Técnica EPTISA EPEM para la futura elaboración del proyecto del Centro Ambiental Puna.

Una vez avanzado el estudio técnico para el Anteproyecto del CAP, con todas sus implicancias tanto en el terreno específico como los estudios técnicos, ambientales y sociales, se realizaron reuniones con instituciones, comunidades y población en general, por parte del Equipo Técnico de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU (quien implementa el Proyecto) como de la Empresa GIRSU Jujuy S.E. (quien operará el Sistema).

En el transcurso del 2022 el proyecto se socializó con Comunidades del Área influencia de Abra Pampa, las Comunidades de Barrancas y Rinconadillas, Santa Ana de la Puna y Tusaquillas, Tres Pozos, Tabladitas, Abra Pampa y el Concejo Provincial de Comunidades Kollas. La Audiencia Pública para el tratamiento de este proyecto, fijada por Resolución 249/2022 se llevará a cabo el próximo viernes 12 de agosto de 2022, a las 11 hs. en el Centro Cultural de la localidad.

Las inscripciones presenciales se realizan hasta el 11/08 a las 10 en las oficinas de la Secretaría de Calidad Ambiental (República de Siria N°147 3º piso – San Salvador de Jujuy) o bien en la Oficina de Gestión de Abra Pampa (Sarmiento esquina Bustamante, Localidad de Abra Pampa), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Por Inscripciones virtuales y Estudio de Impacto Ambiental se puede consultar el siguiente link: http://www.ambientejujuy.gob.ar/centro-ambiental-puna/