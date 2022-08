Una sociedad desesperanzada que no confía en Massa

Apenas el 4,8% de la población dice percibir esperanza en la sociedad y tan solo el 1,7%, confianza; el 71,2% tiene imagen mala o muy mala del flamante ministro de Economía, según una encuesta

Jujuy al día® – La asunción de Sergio Massa como ministro de Economía se caracterizó por un clima festivo entre militantes, sindicalistas y algunos empresarios cercanos al oficialismo, que contrastó fuertemente con el desánimo que impera en la sociedad y con la etapa de ajustes económicos que surge como inevitable.

No es exagerado afirmar que el más reciente cambio de gabinete del gobierno de Alberto Fernández se ha producido en el momento de mayor desesperanza de la ciudadanía argentina. A tal punto que, según un reciente estudio de opinión pública, cuando se pregunta a la población por el sentimiento percibido en la sociedad, nueve de cada diez personas tienen sentimientos negativos. El 31,3% manifiesta que percibe desánimo; el 24,9%, angustia; el 14,8%, violencia y el 10,6%, miedo. Apenas el 4,8% dice percibir esperanza y tan solo el 1,7%, confianza.

De eso da cuenta una encuesta de alcance nacional, llevada a cabo por la consultora Taquion entre 2552 personas en forma online desde el 22 hasta el 27 de julio.

Respecto del futuro de la economía, el 95% de las personas consultadas refiere sentimientos negativos y solo el 5%, sentimientos positivos. Así, el 40% dice que percibe preocupación ante el porvenir económico; el 23,1%, incertidumbre; el 19,2% miedo y el 12,6%, desconfianza. Solamente el 3,4% percibe esperanza y el 1,3%, confianza.

Frente al futuro del país, el 90,2% percibe sentimientos negativos, contra el 9,5% que tiene percepciones positivas. Es así como el 42% manifiesta que detecta preocupación; el 26,7%, incertidumbre; el 14,7%, miedo, y el 7,1%, desconfianza, en tanto que apenas el 6,7% percibe esperanza y el 2,5%, confianza.

Según el mismo estudio, lo que más inseguridad genera en la poblacion, hoy por hoy, es la inflación, mencionada por el 36% de los consultados. El 25,2% sostiene que la falta de oportunidades es lo que mayor inseguridad provoca, en tanto que el 17,6% menciona el futuro del actual Gobierno y el 17,5%, no llegar a fin de mes. Curiosamente, el porcentaje de personas para las cuales lo que más inseguridad les genera es la posibilidad de sufrir un robo asciende a tan solo el 3,7 por ciento.

Respecto de si “Precios Cuidados” es una buena medida, el 68,1% respondió que sí y el 27,4% afirmó que no. Claro que si se descomponen las respuestas de quienes contestaron afirmativamente, el 18,2% admitió que es una buena medida y, además, está dispuesta a comprarlos, mientras el 42,9% valora los productos con precio cuidado, pero asegura que, por lo general, no los encuentra, mientras que el 6,9% también los ve positivamente, aunque no los compraría.

Finalmente, ante el interrogante “Si fueses ministro de Economía, ¿en qué área recortarías en primer lugar?”, el 46,5% se pronunció por los planes sociales; el 31,4%, por el empleo público y el 4,9% por la cultura. Los subsidios al transporte y los subsidios a los servicios reciben el 4,7% y el 4,4% de las respuesta positivas, respectivamente.

Precisamente, Massa, al efectuar sus primeros anuncios como ministro, habló de la necesidad de un reordenamiento de los planes sociales. Pero esto solo se llevará a cabo el próximo año, con tres ejes que son el regreso al mundo del trabajo, el fortalecimiento de las cooperativas y la protección en casos de vulnerabilidad. Asimismo, anunció el inminente inicio de una auditoría con universidades y un trabajo conjunto con la Anses para cruzar bases de datos y evitar irregularidades.

La imagen del flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura refleja una caída no menor. Para el 40%, la imagen de Massa es muy mala; para el 31,2% es mala; el 19,1% considera que es buena y el 2%, que es muy buena. Estos resultados arrojan una diferencia negativa del 50,1% entre respuestas favorables.

En la misma línea se encuentran sus socios en el Frente de Todos: Cristina Kirchner tiene una diferencia entre respuestas negativas y positivas de 48,5 puntos, y el presidente Alberto Fernández, una diferencia negativa de 55,6 puntos.

Si las elecciones fuesen el próximo domingo, según Taquion, el 23,9% votaría por candidatos de Juntos por el Cambio; el 16,4% se inclinaría por los liberales; el 14,4% apoyaría al Frente de Todos y solo el 0,5%, al Frente Izquierda Unida (FIT).

La esperanza que no se advierte en la opinión pública, buscan insuflarla puertas adentro de la coalición gobernante Massa y otros dirigentes oficialistas. Tal vez, tan difícil como encontrar las recetas para frenar la inflación y revertir el calamitoso estado de las reservas del Banco Central sea modificar favorablemente las malas expectativas que hoy dominan a la sociedad argentina.

Fernando Laborda

Fuente