an Salvador de Jujuy celebra a su Patrono con fe y devoción

Además se cumplen 10 años del nombramiento de Monseñor Fernández como Obispo jujeño

En una entrevista con nuestro medio, el Obispo de la Diócesis de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández, brindó sus palabras para los feligreses de nuestra capital que hoy celebran a su Patrono, Santísimo Salvador.

También se refirió a sus 10 años frente al Obispado jujeño.

Monseñor Fernández expresó “he visto a lo largo de estos años la fe, la devoción, y el cariño que tienen ustedes por su patrono, por el Santísimo Salvador”.

“Sobre todo, en estos años, me queda el recuerdo de una celebración atípica, hace 2 años atrás cuando estábamos en plena pandemia, y no hubo otra forma que transmitir la misa por los medios de comunicación, y a la tarde salir con la imagen por los barrios de la capital, pudimos recorrerla”.

Agregó “en esa caravana vimos a la gente que desde las puertas de su casas, en las veredas, en las esquinas, se ponía de rodillas al paso de la Imagen; veías esas lágrimas, ese sufrimiento, ese dolor de todo lo que estaban padeciendo por la pandemia”.

Resaltó “ahí es donde uno ve en carne viva, el amor y la fe de este pueblo. Así que es el mejor recuerdo, atípico y doloroso pero, a la par, más expresivo de la fe de nuestra gente”.

Brindó su mensaje a la feligresía, diciendo “pedimos realmente que el Santísimo Salvador nos llene a todos de la fuerza qué nos da la fe, para afrontar estos momentos difíciles que nos toca vivir”.

“Debemos pensar porqué el Santísimo Salvador es nuestro Patrono, recordar que en esta tercera fundación de la ciudad, don Francisco de Argañaraz y Murguía, pone bajo el cuidado del Santísimo Salvador la ciudad que funda, el lunes de pascua, todavía con el destello de la resurrección de Jesús, a ese Salvador del mundo lo pone como vínculo de comunión, de unidad, de esperanza y de fraternidad, de la incipiente ciudad comienza a gestarse”.

Agregó “es todo un símbolo de un comienzo, en el cual Dios quiso estar presente abrazándonos con su cruz, para sentirnos hermanos, trabajar juntos, y hacer juntos una ciudad donde todos estemos incluidos y tengamos desarrollo”.

10 años como Obispo

Monseñor rememoró su llegada a Jujuy y nombramiento como nuevo Obispo, tras al fallecimiento del querido y recordado Monseñor Marcelo Palentini.

“Vine con mucha alegría. En realidad el 1 de septiembre van a hacer 11 años que llegue a Jujuy, en vida todavía a monseñor Palentini, a quién acompañé los últimos 15 días de su vida, y después me pidieron que quedará al frente de la Diócesis hasta que se nombrara un nuevo Obispo, y a los 9 meses salió mi nombramiento”.

“Así que son casi 11 años de caminar con alegría por todas las comunidades, por todos los rincones dónde me han invitado, donde había oportunidad para celebrar y compartir la fe. Ha corrido mucha agua bajo el puente, hemos vivido momentos difíciles estos años, de desencuentro, momentos de muchas tensiones, que no ceden del todo, porque el país no está bien, porque estamos pasando momentos angustiosos”.

“Tenemos que encontrar alguna vez los caminos para entendernos mejor, para poder salir adelante todos juntos, que es realmente el único camino posible, no esperar una solución mágica que nos deje mejor de hoy para mañana, sino emprender el laborioso camino de ir construyendo un futuro mejor, con un mejor aporte de todos los sectores, de todos los que somos parte de esta comunidad nacional y provincial. Que Dios los bendiga a todos”, finalizó.