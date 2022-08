El Hospital de Palma Sola recibió a su nueva directora

Jujuy al día® – Con la presencia del ministro Buljubasich, Rita Clemente asumió la conducción de la unidad hospitalaria.

“En primer lugar debo agradecer y resaltar el desempeño de quien hasta ahora ejercía como director del Hospital de Palma Sola, Maximiliano Aguirre, cuyo alejamiento responde a situaciones particulares y a través suyo también destacar a esta comunidad por su conducta durante la pandemia”, sostuvo el Ministro de Salud de Jujuy, Antonio Buljubasich, durante el acto protocolar realizado en la mañana de este jueves en el hall del Hospital “Nuestra Señora del Valle”.

Seguidamente, dio la bienvenida a la nueva directora y detalló que “hemos pensado para ocupar este cargo en una muy buena persona, sumamente capacitada y comprometida con la comunidad, como es Rita Clemente, en quien confiamos vislumbrando una excelente gestión en beneficio de la población”.

Por otro lado, Buljubasich señaló que “el tránsito del Covid-19 fue una experiencia jamás imaginada que dejó al descubierto muchas situaciones, con aspectos positivos como el gran recurso humano de nuestro sistema, una población comprometida y por supuesto, la dedicación del gobernador Gerardo Morales que ha permitido uno de los esfuerzos más grandes en salud pública” y anticipó que se realizará el trabajo de plomado de la Sala de Rayos y la aplicación del Servicio de Guardia, ambas mejoras ya presupuestadas, esperando en breve la entrega de una ambulancia permanente para el Hospital de Palma Sola.

Apertura y descentralización

La designación de la flamante Directora, profesional en Enfermería y ex Supervisora Regional de APS en el Área de Ramal I, es ejemplo de la apuesta de la gestión por la conducción hospitalaria abierta a los equipos de la mano de la descentralización de los servicios. “Hace un año me aboqué a Palma Sola para el trabajo por un brote de Covid-19, oportunidad en la que pude recorrer en detalle la zona de influencia del hospital, conocer la actualidad sociosanitaria y la comunidad”, apuntó Clemente y afirmó que “asumo un gran desafío, me sumo al funcionamiento del hospital con visión central de Atención Primaria de la Salud (APS), bregando por dar respuesta a la población y apuntando a empoderarla para su autocuidado, tomando como eje central el trabajo en equipo y con entidades clave en la comunidad como son el Municipio, la escuela y la Policía”.