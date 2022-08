Horóscopo para el mes de agosto de 2022

Agosto es un respiro. Es el mes en el que podemos tomar aire, hacer planes y revisar el rumbo que llevan nuestros planes del año, antes de que el último cuatrimestre del año nos vuelva a revolucionar con su Mercurio retrógrado en Libra, Marte retrógrado en Géminis y nuevos eclipses en Tauro y Escorpio.

Estratégicamente, este es un buen momento para descansar, para tener conversaciones y negociaciones que, nos permitan estabilizar el suelo que estamos pisando y preparar ese al que deseamos saltar.

ARIES: El mes inicia después de la conjunción entre el Nodo Norte y Urano. Así que los próximos seis meses son para empezar a abrir tu mente y romper paradigmas que te impiden generar dinero o recursos de manera innovadora o distinta a como te enseñaron que se hacía. Abre los ojos, porque una oportunidad para invertir o para comercializar tu talento viene de camino.

Es importante que te recuerde que Júpiter va a estar retrógrado en tu signo hasta el 28 de octubre, así que, los próximos meses debes de aprovecharlos para bajar la velocidad, reflexionar y ponerte al día contigo mismo. Después de contemplar nuevas opciones puedes darte el lujo de reducir la velocidad y analizar tus prioridades. No tienes que estar seguro de nada, hasta principios del próximo año.

El 4 de agosto, comienzan 20 días ideales para poner orden en tu vida. Es momento de revisar tu salud, la forma en la que te organizas y atender tus asuntos cotidianos, tu estilo de vida y tu bienestar. Aprovecha agosto para enfocarte en un trabajo estratégico o detallado. Tu pensamiento crítico estará en uno de sus mejores momentos del año, pero mantenlo en el espectro constructivo.

Venus llega a tu zona de pasión y romance, así que agosto sin duda va a ser muy pasional. Te sentirás en la frecuencia correcta para salir en una cita, conocer a alguien nuevo y darle una nueva oportunidad en el amor. Si estás en pareja, el final de agosto promete traer vibras muy románticas y artísticas, así que no se queden en casa.

TAURO: El último día de julio, ocurrió una conjunción entre el Nodo Norte y Urano en tu signo. Así que agosto es el primero de seis meses para que el mundo conozca a un nuevo tauro. Tu personalidad puede transformarse en grande e incluso, puedes desarrollar facetas que no habías explorado. En este momento del año serás tú mismo y eso debería ayudarte a hacer todo lo que te gusta.

Desde agosto y hasta finales de octubre, Júpiter retrógrado en Aries te va a pedir que te dediques a analizar qué es eso que te está arrastrando al fondo igual que un ancla. Es hora de liberarte de ustedes mismos, deben hacerlo, quizá implique rendirte y enfrentar a esos miedos que llevas arrastrando desde hace años. Hazlo, si te atreves vas a descubrir que no son tan temibles.

Agosto es para explorar tu imaginación, tu lado más lúdico y divertido, es para abrirte a ideas innovadoras y perseguir una pasión. Los días entre el 4 y el 24 de agosto te sonríen para escaparte temprano de la oficina y planear una velada nocturna a lado de tus amigos o de alguien especial que acelera tu corazón.

Este es un mes para sumergirte en tus emociones más profundas, para formar vínculos sólidos y familiares, estás en busca de tu tribu y tu hogar. En pareja se puede hablar de irse a vivir juntos o tener una velada romántica, o viajar dar un paso hacia la permanencia de la relación. Aunque no tengas muchas ganas de salir, si puedes organizar una reunión en casa sería muy halagadora.

GEMINIS: Agosto es el primero de seis meses en los que puedes sentir un fuerte llamado a sanar y reparar tus heridas, incluso si eso implica medios poco tradicionales. Esto gracias a la conjunción entre el Nodo Norte y Urano, con la que terminó julio. Los siguientes meses son para pensar en ti y proteger tu energía hasta que te sientas fuerte y resguardado.

Júpiter arranca el mes retrógrado en Aries, así que los próximos tres meses los proyectos en equipo o grupo que tienes sobre la mesa se pueden retrasar. Pero tranquilo, aprovecha la pausa para revisar si todos siguen en la misma página y de acuerdo con el objetivo común que se están planteados. Si sigues sintiéndote parte del equipo. Las metas siguen siendo importantes para ti.

Hasta el 24 de agosto la energía se centra en tu familia, en la situación que vives en casa y en tu seguridad emocional. Es el momento del año en el que debes empezar a entablar diálogos con tus seres queridos, planear una reunión que te permita estrechar lazos, revivir un recuerdo o generar calor en tu hogar. Puedes sentirte un tanto nostálgico y sentimental durante este periodo.

El 11 de agosto, Venus entra en Leo, regalándote un mes excelente para paseos y recorridos por la ciudad o viajes cortos de fin de semana. El final de agosto tiene aspecto para ser social, lleno de actividades con amigos y citas con tu pareja. Si estás soltero, es un buen momento para preguntarles a tus amigos si tienen amigos elegibles que puedan ser un buen prospecto para ti.

CÁNCER: El 31 de julio ocurrió una conjunción entre el Nodo Norte y Urano que te puso realmente revolucionario. Los próximos seis meses puedes estar organizando toda una revuelta, vas a querer ser escuchado, unir fuerzas con miembros de tu comunidad o medio social y acercarte a quien comparte tus preocupaciones. En estos meses, te puedes alejar de los círculos sociales que inhiben tu crecimiento.

Entre el 4 y el 24 de agosto, debes salir al mundo, empezar a circular y activar tu agenda social. Mercurio estará en tu zona de comunicación e intelecto, llenándote de ideas y ganas por compartir tus pensamientos. Asiste a esa fiesta, acepta la invitación para salir con tus compañeros de trabajo, es momento de rodearte de personas con ideas afines.

Después de una temporada en tu signo, Venus sale de Cáncer y llega a Leo el 11 de agosto. Este tránsito te invita a echar raíces y anclarse con algo o alguien que te ofrece seguridad y estabilidad. Agosto es un buen mes para firmar un contrato o acuerdo laboral, pero también, para acercarte a ese candidato o candidata que parece ser consistente y confiable.

La Luna Llena de este mes brilla el 11 de agosto para ayudarte a descubrir las intenciones reales o la verdad sobre las personas más cercanas a ti. Después de esta Luna puedes abandonar una relación o colaboración en donde ya no te sientes completamente valorado, en donde no has recibido un trato justo. Cualquier compromiso tibio se puede disipar cerca de la Luna Llena.

LEO: Tu zona de metas a largo plazo y desarrollo profesional, estará cargada de electricidad los próximos seis meses gracias a la conjunción entre el Nodo Norte y Urano, con la que terminamos julio. Es hora de transformar tu carrera y trabajar para alcanzar una meta que, hace meses, parecía imposible. Recuerda que tu éxito depende de tu capacidad para mantenerte enfocado, disciplinado y motivado.

El 4 de agosto inician 20 días ideales para que aterrices y plantes los dos pies en tierra firme. Este mes, trae uno de los momentos más prácticos y productivos del año, así que no te distraigas y empieza a hacer de tu nuevo año de vida, uno de metas concretas, planeadas y bien estructuradas que puedan traer frutos reales en los próximos seis meses.

El 11 de agosto vas a recibir a Venus, el imán de belleza y encanto, en tu signo. Este mes es para entrar en contacto con tu lado más glamoroso y romántico, para embellecerte y retomar esas actividades que te llevan a sentir lo hermoso y seguro en tu propia piel. Es el momento del año en el que puedes conocer a alguien que haga que tu corazón, o tu talento, se expandan.

Ese mismo día, tenemos la Luna Llena en Acuario, después de esta Luna una de tus relaciones más cercanas o importantes puede llegar a un punto crítico en el que, incluso, te veas tomando la decisión de separarte de un socio o pareja. Es hora de formalizar o de moverte en una nueva dirección. Todo depende de qué tan convencido estés de llevar esta historia a largo plazo.

VIRGO: Agosto inicia bajo la influencia de la conjunción entre el Nodo Norte y Urano, con la que terminó julio. Así que los próximos seis meses estarás abierta a cambios que te llevarán a salir de tu caparazón y ver el mundo. Hay nuevas aventuras que vivirás, gente que conocerás y cosas que hacer. Planea un viaje a lugares lejanos, prueba sabores exóticos, abraza nuevas experiencias, abre tu mente.

Desde el inicio de agosto, y hasta el 28 de octubre, Júpiter retrógrado va a bajar la velocidad con la que estás comenzando una relación, especialmente si no conoces a la otra persona a fondo. Tienes tres meses para revisar a quién le estás entregando tu confianza. Deberás establecer límites. Estás muy a tiempo de hacerlo, porque en realidad nada es oficial todavía.

Mercurio llega a tu signo el 4 de agosto, y ahí se quedará hasta el 24 del mes. Estas semanas marcan el momento del año en el que debes concentrarte en ti, volcar tu energía en ambiciones personales y proyectos que te llenen de satisfacción. A través de mensajes, y diálogos, puedes ir preparando el camino para materializar tus sueños.

Hablando de amor y romance, agosto es para que, más que en ningún otro momento del año, hagas uso de tu sano juicio y sentido crítico. Porque puede haber neblina a tu alrededor. Es probable que debas de cerrar un capítulo, despedirte de algo o alguien que trajo belleza a tu vida, pero ya terminó su tiempo contigo. Espera a tu cumpleaños antes de iniciar una relación.

LIBRA: Los próximos seis meses sentirás el efecto del golpe de energía que trajo la conjunción entre el Nodo Norte y Urano. Una cantidad de dinero importante puede aparecer inesperadamente en tu camino, podrías recibir una herencia, o un aumento de sueldo, pero no lo gastes demasiado rápido. Este tránsito hará que inicies un proceso de metamorfosis como nunca antes.

Recuerda que este es el primero de tres meses en los que Júpiter va a estar retrógrado en tu zona de parejas y sociedades, así que de aquí a octubre debes tener más cuidado en cualquier acuerdo o relación en donde estés teniendo dudas o insatisfacciones. Cualquier relación se analiza con la cabeza fría.

Las palabras clave para ti entre el 4 y el 24 de agosto son descanso, sanación y cierre. Es posible que tengas más sueño que de costumbre, o que te encuentres buscando tiempo a solas, lejos del ruido o las ideas de los demás. Agosto es para atar cabos sueltos, dar rienda suelta a tu imaginación y trabajar tranquilos en lugar de buscar ser el centro de atención.

Agosto promete llenarte de oportunidades para hacer nuevos amigos, encontrar metas y proyectos orientados al trabajo en equipo o en grupo y crecer tu red de contactos. Si están solteros pueden darles una oportunidad a las citas o a una conquista que inicie a través de tus contactos. Si estás en pareja, este es un mes complicado porque prefieres libertad a compromiso o apegos.

ESCORPIO: Este mes verás cambios en tu vida amorosa y relación de pareja gracias a la conjunción entre el Nodo Norte y Urano. Son seis meses que te llevarán a romper un patrón poco saludable, a liberarte y a comprender que tu vida amorosa es una aventura interminable. Las cosas pueden comenzar, luego pausar, reiniciar y disiparse solo para aumentar la velocidad cuando menos lo esperes.

El ciclo retrógrado de Júpiter hará que, de agosto a octubre, debas revisar en detalle la forma en la que te relacionas con tu cuerpo, tu salud y bienestar. Es el momento de visitar al doctor o terapeuta para lograr una salud óptima. Si es necesario, contratar a alguien que te pueda ayudar a reducir tu estrés o tus tareas diarias.

Los primeros días de agosto promete ser un momento muy social para ti. Hasta el 24 de agosto, Mercurio estará pasando por tu zona de grupos y equipos, haciendo de este, un buen mes para colaborar con personas de ideas afines a las tuyas o para unirte a un nuevo equipo. Si estás construyendo una marca o imagen en línea o en redes sociales, esta energía te favorece.

Si estás empezando a salir con alguien, después del 11 de agosto probablemente sientas prisa por saber hacia dónde van las cosas, y si están solteros, tu radar va a buscar candidatos con los que puedas construir un futuro, porque en agosto quieres ir a largo plazo. Si el amor no está entre tus planes, aprovecha esta energía para nuevas uniones profesionales, para cerrar un contrato importante y duradero.

SAGITARIO: Agosto aterriza después de la conjunción entre el Nodo Norte y Urano, un golpe de energía que te quiere ver romper estructuras. Los próximos seis meses puedes transformar por completo tu estilo de vida, rutina e incluso, terminar el año en un nuevo lugar de trabajo. Es importante que vigiles tu salud y que visites al médico o al especialista ante cualquier síntoma poco común.

Júpiter retrógrado será el encargado de que, de aquí a octubre, debas revisar y replantearse los planes que tienes para iniciar un romance, un proyecto creativo o un embarazo. Júpiter es tu planeta regente, así que los próximos tres meses puedes sentir una desaceleración repentina en el ritmo constante que traías desde mayo. Tu vitalidad y tu creatividad también pueden disminuir, pero esto se trata de una pausa estratégica.

Entre el 4 y el 24 de agosto, Mercurio estará recorriendo tu zona de ambiciones y metas a largo plazo. Agosto puede traer la oportunidad perfecta para mezclar negocios con placer. En este mes tienes el pretexto perfecto para establecer contactos con personas bien conectadas, mentores y líderes de tu industria. Recuerda que, muchas veces, el éxito depende de a quién conoces.

Si estás soltero después del 11 de agosto debes de empezar a poner atención a quién está robándose tu atención. No necesitas presionar para una cita oficial, basta con comenzar la conversación para conocerse mejor. Este es un mes en el que cualquier relación se construye primero a nivel mental. Si estás en pareja es un buen momento para hacer algo juntos como tomar una clase de baile o un taller de algo creativo, o tener conversaciones profundas a la luz de las velas.

CAPRICORNIO: La conjunción entre el Nodo Norte y Urano, con la que despedimos julio, hará que los próximos meses tu creatividad se dispare a niveles que no habías experimentado antes, es un periodo muy positivo para aquellos que se dedican al arte o al diseño. Esta energía puede traer un romance inesperado, eléctrico y totalmente sorpresivo que promete llenar tu corazón de fuego.

Los próximos tres meses del año, Júpiter retrógrado va a revisar contigo todos los planes que tienes para tu casa, hogar y familia. Porque es momento de analizar y resolver esos temas pendientes familiares que te molestan y que necesitas solucionar antes de enero del próximo año, ya que el primer semestre del 2023 traerá expansión familiar o una mudanza importante, para la que debes prepararte.

Agosto te invita a sincerarte y hablar de manera franca, sin miedo. Los días entre el 4 y el 24 de agosto te favorecen para encontrar oportunidades para viajar, estudiar o ampliar tus horizontes de manera significativa e inspirada. Cualquier oportunidad para alejarte de lo familiar y rutinario puede convertirse en una gran aventura, especialmente si también encuentras algo nuevo que aprender.

Venus llega a una de las zonas más eróticas de tu carta el 11 de agosto. Y sí, ese es un tránsito intenso que tiende a exigir una conexión profunda y real con tu pareja o potencial pareja. Durante agosto no vas a sentirte ni cómodo ni satisfecho con ninguna historia tibia o a medias tintas. Es el momento del año en el que debes poner las cosas sobre la mesa.

ACUARIO: A un día de la conjunción entre el Nodo Norte y Urano, recibimos agosto. El primero de seis meses durante los cuales tus cimientos se están sacudiendo y transformando para que puedas renunciar a lo obsoleto. El hecho de que la gente, o tu familia, hayan hecho las cosas de una manera no significa que tú tengas que hacer lo mismo.

Agosto es el primero de tres meses, en donde tus ganas de comunicarte van a disminuir, más que hablar, vas a querer escuchar. Un proyecto podría estancarse o perder velocidad, pero esta pausa aparece para que revises qué te inspira a nivel intelectual, qué es lo que deseas transmitir al mundo. Es momento de eliminar distracciones, ruido y hasta amistades que no aportan.

Las primeras tres semanas del mes, Mercurio recorre tu zona de la intimidad e intensidad, por lo que puede ser difícil que te tomes cualquier cosa a la ligera. Es probable que te sientas más introspectivo y hasta un tanto desconfiado de aquellos que no forman parte de tu círculo íntimo. Agosto es para rodearte de las personas con las que realmente puedes bajar la guardia y ser tú mismo.

Agenda el 11 de agosto, porque ese día Venus llega a tu zona de pareja formal y compromiso. Durante agosto, el planeta del amor y la belleza te favorece para explorar la opción de hacer oficial una relación, llevarla al siguiente nivel o disfrutar la compañía de alguien que tiene gestos cariñosos contigo. Es muy buen momento para analizar los problemas latentes en tu relación y así, retomar el rumbo.

PISCIS: Este es el primer mes después de la conjunción entre el Nodo Norte y Urano, un evento que, durante los meses que quedan de este año, te irá llevando de la mano para que tengas una gran revelación, una que inspire tu visión profesional y te permita dar a luz un proyecto alucinante. No tengas miedo y habla, pero no compartas demasiados detalles para que nadie te robe la idea.

Cuida tus finanzas, porque de aquí a octubre, el planeta de la expansión va a estar retrocediendo. No es momento de invertir ni de hacer gastos fuertes, por el contrario, te sugiero ahorrar, pagar deudas y prepararte para una compra o contrato que se puede dar a inicios del próximo año. Haces muchas compras impulsivas piscis, ve borrando esas App para quitar tentaciones de la pantalla de tu teléfono.

Agenda el 4 de agosto porque ese día Mercurio llega a tu zona de relaciones y compromisos, en donde se quedará hasta el 24 del mes. Estas semanas son para hacer un balance y revisar si estás alimentando o descuidando esos lazos. Si has estado esperando el momento para formalizar una alianza comercial o un lazo romántico y hacerlo oficial, este es el mes para hacerlo.

