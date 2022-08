El Banco Central no puede cortar la sangría y hoy perdió otros US$150 millones

Debió vender hoy otros US$150 millones y ya pierde unos US$440 millones en las apenas tres ruedas que lleva el mes

Jujuy al día® – El mercado cambiario oficial volvió a mostrar hoy que se maneja con una dinámica insostenible: para funcionar necesitó que el Banco Central (BCRA) aporte otros US$150 millones de sus reservas propias, es decir, de algo que casi ya no tiene.

De esta manera, en las tres primeras ruedas de agosto la entidad ya sacrificó unos US$440 millones, cifra representativa del 20% de la tenencia neta con que habría finalizado julio y apenas inferior a los US$479 millones que perdió en igual lapso de julio, momento en que reabrió el mercado para importadores tras haberlo mantenido virtualmente clausurado en la última semana de junio para poder cumplir la meta de acumulación trimestral pactada con el FMI.

Los números muestran la situación terminal que atraviesa la posición del BCRA ante un mercado absolutamente desbalanceado desde hace meses, por el nivel de atraso que empieza a acumular el tipo de cambio -entre otras cuestiones-, pese a los múltiples controles impuestos a la demanda para tratar de equilibrarlo ante los fallidos estímulos planteados para parte de la oferta.

El fracaso más resonante es el del denominado “dólar soja” que podría quedar sepultado en breve. Aunque el mecanismo en teoría le permita al productor obtener leves beneficios, estos quedaron bloqueados por la cuestiones burocráticas que se veía obligado a resolver para acceder a ellos. “El productor tiene que conseguir papelerío, hacer trámites bancarios que no están disponibles, y quedan muchas dudas importantes por evacuar”, explicó un informe difundido por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, suscripto por Dante Romano, profesor de este centro de estudios.

“Es cierto que se le brinda una herramienta que antes no tenía, y la posibilidad de que por hasta un 30% se puedan comprar billetes a un tipo de cambio más bajo que el libre, y se les permite tener depósitos especiales que ‘copian’ al dólar oficial y son a la vista. Pero, ¿cómo y hasta cuándo se podrá tener el depósito que copia al dólar? ¿Tienen costo estas cuentas? ¿Tomar esta opción no nos dejará fuera de algún beneficio futuro?”, describió para mostrar algunas de las cuestiones básicas que no tuvieron nunca respuesta.

Por lo pronto hoy el BCRA volvió a aportar el 37% de las divisas operadas por la plaza oficial (el volumen de contado llegó a los US$405,6 millones) en una jornada en la que la demanda para el pago de importaciones de energía y combustibles volvió a superar los US$ 100 millones, según fuentes del mercado.

Fue en una rueda en la que habilitó una suba de apenas $0,22 del dólar mayorista vendedor que cerró a $132,42 por unidad.

Javier Blanco

