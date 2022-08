Avanzan en ordenanza para regular y controlar la venta de medicamentos en lugares no habilitados

Jujuy al día® – Ediles capitalinos recibieron esta mañana a representantes del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, y funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia, con el objetivo de avanzar en un dispositivo legal que regule la venta de medicamentos fuera de farmacias.

La ordenanza que se tratará en la próxima sesión prevé un necesario proceso de concientización en la población sobre la compra-venta de medicamentos en comercios no habilitados para tal fin, y una regularización de la actividad para garantizar la salubridad pública.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Lisandro Aguiar, manifestó «pudimos desarrollar un trabajo muy interesante, compartiendo experiencias y debatiendo un proyecto por el que justamente estamos buscando los consensos y acuerdos dentro del Concejo Deliberante para tratarlo en la próxima sesión. Lo que se busca es garantizar la salubridad pública a través del control de los lugares donde se expenden medicamentos, haciendo cumplir por supuesto las normativas nacionales, provinciales y, en este caso, con esta nueva normativa municipal».

En ese sentido, el edil radical añadió: «Hemos podido avanzar la charla con el Departamento Ejecutivo, con el Secretario de Gobierno del municipio capitalino, Sr. Gastón Millón, y la idea es capacitar al personal municipal a fin de poder llevar adelante este control y que los medicamentos, tal como establece la ley, se vendan en las farmacias. Este es el objetivo final», precisó.

«Va a ser un trabajo coordinado con campañas de concientización, de difusión en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos, con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a fin de llevar delante de la mejor manera posible estas tareas», concluyó el presidente de la institución parlamentaria.

Por su parte, Rodrigo Argañaraz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, consideró la reunión con los concejales como «un intercambio de ideas muy positivo», y expresó: «llegamos a un acuerdo con varias actividades a realizar, esto tiene que ver con la ordenanza. Se espera de ahora en más que la población en general tome conciencia sobre la adquisición de medicamentos fuera de lugares que no están habilitados, principalmente fuera de las farmacias. En ese sentido, se acordó el tratamiento de una ordenanza que implique la regulación de lo que es el almacenamiento, el transporte, distribución y expendio, y el decomiso de aquellos medicamentos y productos médicos fuera de las farmacias».

Por último, Gustavo Poccioni, Jefe del Departamento de Farmacia del Ministerio de Salud, expresó «nosotros desde el departamento de farmacias tenemos a cargo la fiscalización de todos los establecimientos donde se expenden medicamentos, es una iniciativa muy buena desde el Colegio Farmacéutico, conjuntamente con todas las instituciones, el tratar de regular una práctica que viene siendo de antaño y que es la adquisición de medicamentos por parte de la población fuera de los locales habilitados, con el riesgo que esto implica en la salud de la población. Esto hay que trabajarlo en forma conjunta desde todas las instituciones para garantizar a la población un medicamento seguro».

Respecto de los puntos más importantes tratados en la reunión, Gustavo Poccioni resaltó «poder coordinar las inspecciones, tanto en los lugares habilitados y los no habilitados. Es decir el control de la venta de medicamentos en lugares que no sean farmacias, en todo lo que son negocios que están habilitados por la municipalidad y que no están habilitados por el departamento de farmacias para el expendio de medicamentos. Haciendo primero una campaña de concientización en la población y luego avanzar sobre el control de la venta en lugares no habilitados».