Femicidio de Alejandra Accetti: la asesinaron a golpes y habrían intentado desmembrar su cuerpo

Jujuy al día® – Así lo indicó, en una entrevista exclusiva con nuestro medio, José María Soria, hermano de María Alejandra Accetti, la médica jujeña asesinada en Tierra del Fuego y encontrada en su domicilio el 18 de julio, quien además brindó detalles de la investigación del femicidio adelantando la posible causa de muerte de su hermana y lo que el, o los, asesinos intentaron hacer con el cuerpo.

Asimismo, contó como ciertas relaciones de su hermana estuvieron marcadas por la violencia de género y una macabra coincidencia, al menos hasta ahora, en cuanto a una ex pareja y la última, la cual se encuentra detenido.

Por su parte, desde la justicia fueguina informaron a JUJUY AL DÍA® que el juez de Instrucción N ° 1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Daniel Cesari Hernández señaló que entre mañana y el sábado resolverá la situación procesal del detenido acusado de ser autor de la muerte de la Doctora Accetti ocurrida en Tolhuin.

José María Soria relató que “nos enteramos de la muerte de mi hermana, no muerte, asesinato, femicidio, por parte del marido de mi hermana. Él llamó ese lunes fatídico cómo como a las 9 o 10 de la noche, avisando que llegó de trabajar y que encontró a Alejandra tirada en el fondo, ni siquiera nos dijo que era en el chiquero ni nada, dijo que tirada en el fondo y qué iba a llamar a la asistencia médica porque parecía que estaba muerta o que tenía principio de hipotermia. ‘Después te llamo’, le dijo mi mamá, y nunca más se volvió a comunicar”.

Acerca de resultados de la autopsia que hayan arrojado las probables causas de la muerte de su hermana, señaló “la pericia forense dice que mi hermana recibió más de 40 golpes, en la cara y en el cuerpo, y alguno de esos golpes, le afectaron órganos vitales, lo que produjo la muerte”.

“En esa instancia se dan con qué mí hermana tiene cortes a la altura de la rodilla, cortes post mortem; es decir que después qué la mataron han intentado, como dijo el fiscal, lo sabemos extraoficialmente porque la justicia, hasta el día de hoy, no nos llamaron, nada, el Fiscal habría dicho ‘paremos la cosa acá, a esta mujer han intentado cortarla, trozarla, desmembrarla, para que el cuerpo desaparezca”.

Agregó explicando que “la ropa que ella tenía puesta, el pantalón, no tenía ninguna clase de marca, ninguna señal de que esté cortado. Es ahí donde S. T. queda imputado”.

“Además, él llamó a casa diciendo lo que había pasado con Alejandra y mí señora escuchó cuando le dijo: ‘y vos S. , ¿dónde estabas que no estabas con Alejandra?’, ‘estaba afuera trabajando y recién llegó de trabajar’. Pero cuando va a hacer su declaración dice que no, que él se fue a Río Grande, a más de 100 km, a hacer arreglar su vehículo. No cerró nunca esa coartada”.

Exclamó “solamente queremos que se haga justicia, que busquen quién o quiénes han sido los asesinos de mi hermana, porque digamos que haya podido pesar 50 o 60 kilos, pero un cuerpo muerto ‘pesa más’, y una sola persona no va a poder moverlo solo”.

Siguió su relató, diciendo que “las cámaras de seguridad que están fuera de la casa de mi hermana, que no sé bien si pertenecían a ella o eran del vecino, solo muestran a S. que entra y sale, nunca se la ve a mí hermana. También, dijo el fiscal que dentro de la casa de la doctora Acetti, era un asco de la inmundicia, no sabían sí adentro o afuera estaba el criadero de chanchos, porque ella tenía animales que criaba. Pero es fácil, si alguien mata a alguien dentro de la casa, qué puede hacer, agarrar los chanchos y los mete para que ensucien, si todo el mundo sabe que cuando hay suciedad de chancho o tiras café, los perros no pueden encontrar un rastro”.

“Mientras, la justicia sigue dando vueltas, ha pasado una semana y monedas desde que han matado a mi hermana y, hasta el día de hoy, nosotros no tuvimos nunca una llamada del juez o del fiscal diciéndonos ‘che, acá pasó tal cosa’».

Sobre la historia de vida de su hermana, comentó por qué se fue de Jujuy, y reveló una macabra coincidencia.

Soria manifestó “primero te explico que salieron muchas versiones cruzadas, por ejemplo un conocido diario de Jujuy sacó una barbaridad que nada que ver, la persona que está detenida en el sur es la actual pareja de mí hermana, S. T. , y en ese diario han salido diciendo que la pareja de mi hermana, es T. T., y la había asesinado, nada que ver”.

Explicó “T. T. fue la primera pareja de mi hermana, cuando ella vivía en Jujuy. Se separaron porque él también la maltrataba, la golpeaba, y fue de público conocimiento. Además, fruto de su primer pareja, mi sobrina, hija de Alejandra, se mató, se tiró del puente Paraguay. Tenemos pruebas suficientes para hacerle ver a la justicia la clase de hombre qué era él”.

“Mi hermana decide irse de acá, ya que era médica generalista, y viaja a Rincón de los Sauces, en Neuquén. Por atrás la seguía este T. T. molestándola, jodiéndola. Ella decide cortar todo, redes sociales, teléfono, todo, y se fue para Ushuaia, no se si ya estaba en pareja, o si lo había conocido ahí a S. T. , la persona que está detenida”.

Señaló sobre el acusado “lo conocimos recién hace 4 años atrás, cuando vino de visita a Jujuy, compartimos en casa todos en familia; y nunca pensámos que él podría haber llegado a hacer eso, incluso hasta el día de hoy seguimos pensando y no podemos creer que S. haya hecho todo lo que parece que habría hecho”.

En relación a la coincidencia de los apellidos de las pareja de su hermana, indicó “la policía lo que está haciendo ahora es investigar si hay alguna clase de familiaridad. Porque una vez T. T., nos comentó que él tenía en Córdoba primos y tíos, que casualidad que este tipo, S. T., también vivía en Córdoba”.

“Dije en otros medios del sur que deberían mandar a investigar a T. T. porque mucho tiempo hostigó a mi hermana, y como que ahí fue que la causa dio una vuelta y han empezado a escarbar por otro lado”, pero aclaró “en ningún momento los culpé, simplemente pedí que hagan su trabajo y busquen al culpable de la muerte de mi hermana”.

Para finalizar, nuestro medio consultó a José María Soria si viajaran a Tolhuin por el cuerpo de su hermana.

Respondió “estamos esperando que termine esta bendita feria judicial para que el juez de la causa nos llame y nos diga que tenemos que ir a reclamar el cuerpo, o tienen que ser querellantes de todo esto; pero aún nada de nada. Encima hasta el día de hoy, S., pareja de mi hermana, el principal sospechoso, no quiere declarar; no ha declarado el tipo”, concluyó.