Estudiantes de Casira participaron del encuentro latinoamericano de ceramistas “Barro Calchaquí”

Jujuy al día® – El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, comunica con gran satisfacción, que tres estudiantes jujeños participaron del Encuentro Latinoamericano de Ceramistas “Barro Calchaquí”, que se llevó a cabo en la localidad salteña de San Carlos, del 18 al 23 de julio.

La provincia de Jujuy fue representada por María Cruz, Marisel Bautista y Cristian Cruz, alumnos de 5° año del Colegio Secundario de Artes N° 30 de la localidad de Casira, quienes fueron acompañados por la directora de la institución, Noemí Gregorio; la vicedirectora, Rita Cruz; la docente de Práctica Profesionalizante, Eusebia Alarcón y la docente indígena idónea, Liliana Canchi.

Este importante evento internacional, que convocó a más de 30 ceramistas de diferentes provincias argentinas y de países latinoamericanos, incluyó diversas actividades: exposiciones, charlas, conversatorios, música, así como muestras en las que los artistas elaboraron sus piezas de alfarería frente al público.

Los artesanos oriundos de Casira dieron una charla sobre las técnicas ancestrales que perduran en los saberes y conocimientos de la comunidad y que se complementan con los aprendizajes ofrecidos por la institución educativa a la que asisten, en la que obtendrán el título de Bachiller con orientación en Artes Visuales, con especialidad en Producción Cerámica.

¿Qué expectativas tenían ante la invitación a participar de este Encuentro de Ceramistas?

Cristian Cruz: Al venir a San Carlos nos imaginamos hacer una exposición en un lugar grande y cerrado. Pero el exponer en una plaza me gustó mucho porque la gente que pasaba se interesaba y preguntaba. Nosotros también pudimos recorrer la expo y conocer otras formas de hacer cerámica así como conocer personas de otros lugares.

Marisel Bautista: Yo vine con la idea de llevarme lindos recuerdos y más conocimientos. Me sentí nerviosa al principio, porque había mucha gente y tenía que hablar frente a personas que no conocía y de diferentes lugares. Pero me dio confianza que me miraban sonrientes, disfrutaban lo que les decía.

María Cruz: Vine para ver cómo trabajan otras personas, porque no todos trabajamos igual. Me sentí feliz porque decían que era lindo lo que hacíamos y todos los que estuvieron trabajando conmigo se llevaron una pieza con mi nombre y el nombre de nuestra provincia, Jujuy. Una artista modeló mi rostro en caricatura y eso me gustó mucho.

¿Habían participado anteriormente de eventos como este?

Esta es la primera experiencia fuera de la provincia y de la escuela. Porque participamos en un Simposio en nuestra escuela en el 2019, pero fue diferente porque éramos más chicos y no dictamos talleres, sólo vimos como trabajaban otros talleristas. En este encuentro, nosotros fuimos los talleristas y nos gustó explicar, modelar, responder las preguntas de las personas. Nos llenó de confianza recibir felicitaciones y halagos.

¿Qué sentimientos y emociones les despierta poder mostrar las técnicas ancestrales de la alfarería de Casira?

Nos sentimos orgullosos de mostrar lo que hace nuestro pueblo y nos dimos cuenta de que nuestra cerámica es única. Además, no solo explicamos cómo es nuestra técnica sino que también la pudimos demostrar, para que la gente vea la materia prima y el proceso. También demostramos otras técnicas que aprendimos en la escuela: la técnica moka y de impresión.

¿Cuál es el balance que realizan de esta participación? ¿Qué nuevas experiencias y saberes pudieron incorporar?

Marisel: Nos llevamos conocimientos y experiencias, en lo personal, cómo expresarme en público.

María: Me llevo una bonita experiencia, el recuerdo de la gente que me felicitó y me hizo sentir bien al demostrar lo que puedo hacer con la cerámica.

Cristian: Me llevo ideas para crear en mi casa. Otros ceramistas se llevaron mis conocimientos y yo me llevo el de ellos, así que fue un lindo intercambio.