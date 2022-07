El juez que investiga la responsabilidad de agentes Penitenciarios en la fuga de Marino Rótolos brindó detalles de la causa

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Juez en lo Penal y Económico, Rodolfo Fernández se refirió a la causa judicial generada contra efectivos del Servicio Penitenciario vinculada a la fuga del Penal de Marino Rótolos, y explicó las razones de haber otorgado el cese de detención a 4 imputados y el sobreseimiento a uno de ellos.

Además aclaró las versiones que indican que uno de los penitenciarios vinculado a la investigación sería familiar del fugado.

Rodolfo Fernández manifestó “la causa Marino Rótolos tiene dos instancias, la fuga en sí misma y por otro lado la eventual responsabilidad que tendrían los penitenciarios, en el proceso penal que se les sigue en su contra. La fuga es un delito y el incumplimiento de los deberes de funcionario es el otro delito”.

“Aclarado esto, debo señalar que estoy encargado de ser el Juez de garantías en cuanto a la responsabilidad que se le achacan a determinados funcionarios públicos del Servicio Penitenciario en la fuga de Rótolos. En ese sentido, se ha dado el cese de detención de 4 agentes penitenciarios y el sobreseimiento de uno”.

Explicó su resolución diciendo que “el sobreseimiento de uno de los penitenciarios se debió porque el fiscal tuvo un error ‘in persona’, es decir, como ejemplo, se buscaba a un Fernández y se metió preso a otro Fernández. Esto ya está ratificado y por lo tanto, como no tenía nada que ver en la causa, fue directamente sobreseído; no sigue sujeto al proceso. Y el verdadero nombre ya está imputado en el proceso penal; siguen siendo 5 los vinculados”.

Sobre el último imputado, señaló “el fiscal no pidió la detención. A pesar de haberle hecho conocer causa de imputación, a pesar de haber designado abogado defensor, no pidió la detención”.

“Quedaban los otros cuatro detenidos, la defensa me pide el cese de detención, el fiscal se opone. Acá, el principio es la libertad de una persona en proceso y excepcionalmente la restricción de la Libertad; porque la libertad, después de la vida, es el derecho más sagrado de un ser humano. Entonces, este juzgado analizó si había riesgos procesales que, traducido para doña Rosa, significa analizar si estas personas cuando salgan, van a entorpecer la investigación, o se van a fugar, en las dos situaciones, impiden que la ley averigüe qué pasó”.

Agregó “esto que lo enuncio, tiene que ser, no acreditado fehacientemente, sino por lo menos que haya indicios que me conduzcan a decir sí efectivamente van a hacer un mal uso de su libertad, que van a usar la libertad para evitar que se afiance la justicia, para evitar sacar pruebas, ocultar pruebas, entorpecer, fugarse. Estos indicios no fueron acreditados por el fiscal. Atento a esa situación y habiendo uno que ya estaba en libertad y qué no me había pedido la detención, artículo 16 de la Construcción nacional ‘ante situaciones iguales, igual solución’, ergo, me llevó a liberar a estos 4 penitenciarios, más el quinto que ya estaba en libertad; esa es la situación”.

Además, mencionó que tras dicha disposición “la querella salió al descrédito público del Poder Judicial en general y de este juez en particular, que yo no sabía lo que había firmado, cuando en mi juzgado yo escribo mi resolución, entonces no pueden decir que no sabía qué firmaba. Es decir, lo he firmado y a grado tal que ellos han planteado una nulidad, ante la Cámara de Apelaciones si yo no resuelvo favorable y el fiscal también plantea un recurso de apelación. Pero bueno, eso se irá a la Cámara cuando pase la feria, porque al no haber personas detenidas no hay urgencia”.

En relación al supuesto parentesco de uno de los penitenciarios vinculados a la investigación con el fugado el pasado 13 de junio, el Juez expresó “en este caso, lejos de usarse en contra, equivocadamente la querella cree que por ser pariente de Rótolos, por esa sola circunstancia, tiene que permanecer detenido, no es así porque el parentesco con Rótolos no lo averiguó el fiscal, él mismo lo declara”.

“El mismo dice ‘soy pariente de Rótolos’. Entonces ahí se advierte un comportamiento del inculpado para con el proceso, que demuestra que quiere averiguar la verdad, que él quiere que se averigüe, que no tiene nada que ocultar, y es más, revela ese parentesco”.

Aclaró que “si él lo hubiese ocultado y después lo descubre el fiscal, seguramente que iba a ser un indicio para decir que está ‘macaneando’ pero si él mismo, ante su primer ejercicio de defensa material, señala el parentesco por lado de las madres, pone en evidencia que no tiene ganas de embromar en el proceso. Eso se debe considerar y valorar al momento de dar la libertad”.