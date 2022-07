Álvarez García sobre los dichos del ex ministro de Gobierno “lamento que no haya salido a hablar antes de ese tema, en 6 años y medio tendría conocimiento suficiente de eso”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Normando Álvarez García, se refirió a manifestaciones de su antecesor en el cargo, Agustín Perassi, quien señaló, entre otras cosas, que no “existe la independencia de poderes en la provincia”, apuntando principalmente a la justicia.

Al respecto, Normando Álvarez García expresó “lamento que el ex ministro haya salido a declarar esto, viendo que él fue Ministro de Gobierno y Justicia de este gobierno durante 6 años y medios así que si realmente considera eso lamento que no haya salido a hablar antes de ese tema, ya que en 6 años y medio tendría conocimiento suficiente de eso”.

“A veces no se puede estar de acuerdo en todo, y la verdad nos molestó bastante como gobierno porque consideramos que quien estuvo 6 años y medio en el gobierno, tuvo el tiempo suficiente para ver, para decir, declarar, hacer, pero la sociedad sabe bien que es lo que pasa”.

Agregó “lamento que haya dicho eso, lo lamento desde lo personal porque lo respetamos pero se ve que está enojado por algo y empieza a hablar”.

Resaltó que “además cuando salió en abril, primero habló de la reforma de la Constitución, que él se iba a oponer, como no pasa nada con la reforma, y si se haría no sería para que el gobernador Morales siga sino para hacer una Constitución moderna, ahora buscó otros tema y bueno, como no pasa nada después buscará otro tema”.

El Ministro jujeño dejó en claro que “si hay algo que tiene este gobierno es gestión en todo, con los municipios, un trabajo permanente, tantas cosas que hace este gobierno que la verdad que no hubo ni intenciones ni tiempo para hacer eso que señala”.

“La independencia de la justicia es fundamental porque ayuda al trabajo general de toda la provincia. No queremos, no tenemos tiempo, no nos importa el tema del manejo de la justicia que en Jujuy es un poder independiente al igual que el legislativo. Con toda la actividad que tenemos con lo que está realizando el gobierno con Cannava, litio, energía solar y todas las obras, no hay tiempo para eso que dicen”.