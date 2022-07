La historia de los refranes: «En el país de los ciegos, el tuerto es rey»

Jujuy al día® – ¿Qué queremos decir con eso? Que un mediocre parece valioso entre gente sin ningún valor, o que lo mediano parece bueno entre lo malo. No faltó quien completara el refrán: “En el país de los ciegos, el tuerto es rey pero sigue siendo tuerto”. “Sí, pero soy rey”, retruca el tuerto.

La frase se le atribuye a Erasmo de Rotterdam, importante filósofo, humanista y teólogo neerlandés del Renacimiento. Apareció en su antología Coloquios, de 1522, que era una colección de ensayos de temática variada, y esta que nos ocupa una más de las cuatro mil citas griegas y latinas allí reunidas…

¿Qué buscador usaría Erasmo para encontrar tantas?… “En el país de los ciegos, el tuerto es rey” viene a significar que alguien se puede destacar en algo sin ser bueno, debido a que se haga la comparación respecto de otro que sea peor todavía…

¡Y sí! Basta con que miremos alrededor o recordemos; cualquier persona mediocre en bondad, inteligencia, conocimiento, aptitud, habilidad o en cualquier otro aspecto, destacará con respecto a otra que lo posean en menor medida… Un mínimo de gracia basta para sobresalir allí donde no hay ninguna…

Es de desear que el mediocre -sepa o no que lo es- no se la crea; si se le sube la mediocridad a la cabeza estamos listos. Erasmo, al recrear esa frase hace exactamente quinientos años, deja tuertos a todos los sujetos exitosos o, lo que no es lo mismo, deja exitosos a todos los tuertos…

Si se me permite, y si no también, contaré pequeña anécdota personal, solo para quedar involucrado con el refrán. Cursaba sexto grado cuando un frío 25 de mayo me tocó ser abanderado desde la escuela hasta el acto en la plaza del pueblo.

¿Abanderado porque yo era el mejor? No, porque había una epidemia de gripe y los cinco primeros mejores estaban en cama con fiebre… Ese día, el sexto fue tuerto y rey…