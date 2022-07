Lara Quaglia, convocada a la selección para jugar el mundial sub 14

Jujuy al día® – Lara Quaglia jugará el Mundial de Tenis sub 14 en República Checa el próximo mes de agosto con la selección nacional. La tenista jujeña fue convocada por la Asociación Argentina de Tenis producto del nivel que viene demostrando.

«La importancia de los referentes, en este caso Lara Quaglia, la convocatoria es un reconocimiento a lo que ella viene haciendo hace varios años», manifestó el titular de la Asociación Jujeña de Tenis, Pedro Bellomo.

Es la segunda jujeña que esta temporada es convocada por la AAT, ya que recordemos anteriormente Valentino Ancasi en sub 12 estuvo en el Sudamericano desarrollado en Punta del Este, Uruguay, mostrando que el tenis jujeño tiene materia prima para seguir trabajando.

Por eso Bellomo resaltó que la sampedreña «gracias a descubrir su pasión por el tenis competitivo, a no mezquinar voluntad para dar lo mejor en su formación, y a través de ese esfuerzo y al acompañamiento de su familia y de su entrenador va descubriendo caminos en el circuito».

El presidente de la Asociación Jujeña de Tenis resaltó que «Lara Quaglia «es un modelo o una referente para todas las chicas que empiezan o ya están jugando y pueden ver en ella una motivación para seguir ese sendero».

El tenis jujeño está otra vez logrando asomar entre los puestos de vanguardia a nivel nacional, son pequeños logros que desde la llegada de la nueva comisión que encabeza Pedro Bellomo se van logrando, pero entienden que todavía resta mucho camino por recorrer.

Provincial de dobles

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la competencia local, la Asociación Jujeña de Tenis hará disputar el fin de semana el segundo Circuito Provincial de Dobles. La cita será en las canchas de polvo de ladrillo de Ampuap este sábado y domingo.

El torneo está destinado a todas las categorías, damas y caballeros libres, primera, segunda y tercera, y para los menores, en damas y caballeros, categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 respectivamente.

Recordemos que el certamen entrega puntos para el ranking jujeño correspondiente a la presente temporada atendiendo que a fin de año con los mejores clasificados se jugará el Master de la AJT.