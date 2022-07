El equipo femenino de Arrieta y Talleres completaron la llave de semis

Jujuy al día® – Atlético Talleres le ganó a Atlético San Pedro por penales 3 a 1 luego de haber igualado en tiempo reglamentario 1 a 1 y está en la semifinal de la Copa Jujuy Energía Viva Héroes de Malvinas de fútbol masculino.

El partido se jugó en el estadio Visera de Cemento con el arbitraje de Carlos Tolaba y ante un gran marco de público que dijo presente, tanto del local como de la visita.

El Millonario comenzó mejor, parado bien en la mitad de la cancha y cortando el circuito de juego de la visita. Sin embargo el que pegó primero fue el Expreso con un derechazo de Portal luego de un tiro de esquina en el cual la pelota quedó boyando.

Atlético San Pedro no se desesperó, siguió con la misma idea de juego hasta que a los 27 minutos Pablo Córdoba aprovechó un rebote corto tras centro desde la derecha y estableció la igualdad.

Antes de partir al descanso, Fanola, arquero local, tuvo una actitud infantil y se fue expulsado.

Pero en el complemento, pese a tener un jugador más en el campo, Talleres nunca pudo hacer prevalecer esa supremacía hasta el final del partido más allá de algunas llegadas, pero que no fueron claras.

La igualdad obligó a la definición desde el punto penal y allí el Expreso fue efectivo porque anotó los tres tiros con Maxi López, Mariano Arroyo y Rivero, todo lo contrario, por el lado de Atlético que primero anotó Flavio Romero pero después fallaron Gerbán, Méndez y Sánchez.

Síntesis

Atlético San Pedro 1 (1): Fanola; Sabala, Méndez, L. Córdoba, P. Córdoba, B. Bolla, Roldán, Albarracín, Rojas, Romero, Franco

DT: R. Bolla

Talleres 1 (3): De Giorgi; Coria, M. Arroyo, Pisculiche, Portal, Álvarez García, Alzogaray, Segovia, Vera, Rivero, López

T: E. Gil

Goles: Pt. Portal (AT); 27´P. Córdoba (ASP).

Cambios: Pt. 38´Subirats por Portal (AT); 39´Fernández por Rojas (ASP). St: inicio Díaz por Sabala (ASP); 13´Sánchez por Franco (ASP); 23´F. Arroyo por Segovia (AT); 25´Gerban por Roldán (ASP); 36´Oña por Álvarez García (AT).

Los penales: Para Atlético San Pedro marcó Flavio Romero mientras que para Talleres convirtieron Maxi López, M. Arroyo y Rivero.

Incidencias PT: 38´Fanola (ASP) expulsado con roja directa.

Árbitro: Carlos Tolaba

Estadio: Visera de Cemento

Arrieta a puro goles, se metió entre las cuatro mejores

Herminio Arrieta está entre los cuatro mejores equipos de la Copa Jujuy Energía Viva en fútbol femenino. Ayer con autoridad le ganó a Atlético El Carmen 3 a 0 en partido desarrollado en el estadio de las “chacareras”.

Las “canarias”, dirigidas tácticamente por el “Topo” Cil, otra vez mostraron que son firmes candidatas a pelear por el título de campeón en esta nueva edición del certamen que hace disputar el Gobierno de la provincia.

Luego de un primer tiempo parejo, las alegrías llegaron para Arrieta en el complemento.

A los 15 Valeria Irahola abrió la cuenta para la visita, tres minutos después fue Juliana Simonet puso el segundo y a los 23 Macarena Santillán selló la victoria de un Herminio Arrieta contundente.

En semifinal, las “canarias” jugarán con Sportivo Palermo, últimas campeonas de la Copa Jujuy Energía Viva que viene de dejar en el camino a Club Social y Deportivo Parapetí. La otra llave de semis será entre Gimnasia y Esgrima con Defensores de Belgrano de Tilcara.

Síntesis

Atlético El Carmen 0: Roxana Miranda, Érica Mechulán, Florencia Quispe, Adriana Chocobar, Yanina Oliva, Marcela Gallardo, Mariel Tejerina, Lorena Cáceres, Ester Soto, Valentina González, Florencia Rolón.

DT: R. Chavarría

Herminio Arrieta 3: Abigail Sánchez, Pamela Liendro, Mari Vidaurre, Cecilia Cáceres, Andrea Álvarez, N. Colque, Patricia Ramos, Macarena Santillán, Valeria Irahola, Maria Rodríguez, Juliana Simonet.

DT: R. Cil

Goles ST: 15´ V. Irahola; 18´ J. Simonet; 23´ M. Santillán, todas para Arrieta.

Árbitro: Alexis Rearte

Estadio: Atlético El Carmen.