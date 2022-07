Dólar récord: todas las medidas que espera el mercado para frenar la disparada

Jujuy al día® – Ya casi ni sorprenden las jornadas con alta tensión en la plaza cambiaria. La reacción oficial es la misma y por ende los agentes económicos mantienen su conducta: peso que sobra, se destina a la compra de moneda extranjera.

El dólar blue cerró a $317 y ya acumula una suba de 33% desde el inicio de la gestión Batakis el 4 del corriente. El «contado con liqui» se operó a última hora en torno a los $313, un alza de 24% en las trece jornadas financieras que tiene en su haber la ministra desde que asumió.

Hay números no menos importantes: la brecha se sitúa ahora en torno al 145%, el Banco Central ayer vendió u$s 40 millones y acumula u$s 290 millones en las tres jornadas.

Cayeron ayer los bonos en dólares 0,5%. Las acciones según el Indice S&P Merval mostró un retroceso de 0,2%. En la gestión Batakis, muestran una suba de 19%, es decir 14 puntos porcentuales menos que lo que trepó el dólar blue en ese período.

El interés por la moneda norteamericana en la Argentina crece a medida que crece su precio: el dólar viola las leyes básicas de la demanda. Y es lo que está aconteciendo, motorizada la demanda por las expectativas de emisión de pesos en el segundo semestre que van de la mano de una inflación en ascenso.

El mes en curso, con una inflación esperada de 7%, aceleró la velocidad de circulación del dinero. Peso que sobra se gasta o va al dólar.

Los números de emisión de pesos para este segundo semestre para cubrir el déficit fiscal primario, los pagos de intereses y los vencimientos de deuda en pesos que no pueda renovar el Tesoro son equivalentes a una nueva base monetaria.

Hasta tanto no se reviertan estas expectativas de emisión que tienen los agentes económicos, la huída al dólar no se va a detener.

La medida que puede detener esta corrida es la de dar un inmediato y fuerte ordenamiento o ajuste de las cuentas públicas. Además, el anuncio debe ser creíble. ¿Puede el actual equipo económico revertir este clima negativo?

Carece de credibilidad. Si anunciara medidas, la respuesta sería la de «ver para creer». Ayer comenzaron a circular diferentes datos e informaciones entre banqueros sobre posibles cambios el próximo fin de semana.

El problema adicional es que el ajuste de las cuentas públicas significa un giro difícil de digerir en el kirchnerismo. La duda entonces en el mercado pasa a ser otra: ¿a qué nivel de dólar blue reaccionará el Frente de Todos para tomar medidas necesarias para detener la corrida?

De corto plazo, los problemas se acumulan y alientan los traspasos a la moneda norteamericana. La balanza comercial de junio dio por primera vez negativa, con importaciones superando a las exportaciones.

Influyen las compras de energía pero del otro lado, hay precios récord en los granos. Esto muestra que el tipo de cambio oficial también está moribundo. El BCRA lo viene subiendo a un ritmo anualizado cercano al 100%, pero igualmente se queda por detrás de la velocidad que tiene el blue o el «contado con liqui». Es otro elemento a ser digerido por el oficialismo si se desea poner nuevamente a la economía, descarrilada, en el camino.

