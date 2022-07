Google Wallet, la nueva billetera que ya está disponible

Esta actualización llega con una nueva interfaz y más opciones para añadir tarjetas, pasajes, billetes, entre otras

Jujuy al día® – Hace unos meses, durante el I/O 2022, Google anunció la futura disponibilidad de una aplicación que de alguna manera reemplazaría a Google Pay, su plataforma de pagos móviles. La nueva aplicación, denominada Google Wallet, conservará todas las ventajas del servicio que la compañía ha ofrecido a lo largo de los años en varios dispositivos Android, pero con algunas mejoras.

Ahora, la empresa Mountain View ha comenzado a implementar esta aplicación para todos los usuarios. A continuación Infobae explicará cuáles son los cambios y cómo se puede descargarlo ahora en un teléfono inteligente.

Qué tiene de nuevo Google Wallet

En particular, Google Wallet no está tan lejos de lo que era Google Pay. Al final es solo un pequeño cambio de nombre y apariencia, ya que el objetivo de la empresa es que los usuarios no solo puedan almacenar sus tarjetas de crédito y débito, sino también poder almacenar tarjetas de clientes de supermercados y comercios, certificados COVID, multas de tránsito, billetes de avión, etc.

Esto es algo que podría haberse hecho con Google Pay, pero el nombre de la aplicación realmente no coincide con lo que ofrece. Por supuesto, Google Wallet también permite realizar pagos móviles sincronizando una tarjeta de crédito o débito compatible.

También agrega un aspecto mucho más intuitivo y minimalista, con opciones disponibles para agregar otros tipos de etiquetas o una opción para incluir automáticamente las etiquetas que se muestran en Gmail. Así, si se recibe un billete de avión por correo electrónico, la aplicación puede añadirlo automáticamente.

Cabe recordar que en 2011, Google creó Wallet para ejecutarse como una aplicación de pago sin contacto que utilizaba la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés). Wallet también funcionaba como espacio de almacenamiento digital para guardar las tarjetas.

En 2018, la compañía combinó Google Wallet con otro sistema de pago, Android Pay, para crear un híbrido de ambos, que sería Google Pay. De hecho este sistema es el que se utiliza actualmente para gestionar las carteras digitales y realizar pagos en aplicaciones y sitios web.

Sin embargo, en algunos países como EE. UU., Singapur e India, hay una aplicación diferente, llamada GPay, que integra una serie de funciones, ofertas y pagos entre pares.

Así se puede descargar Google Wallet

Google Wallet, que reemplazará a Google Pay, está comenzando a implementarse para algunos usuarios de dispositivos Android y es probable que la actualización se implemente para todos en las próximas semanas.

No es necesario realizar ninguna acción, ya que la aplicación Google Pay, una vez actualizada, simplemente se llamará Wallet y, por lo tanto, incluirá la nueva apariencia y funciones. Ahora existe una forma de obtener esta nueva plataforma desde hoy en un celular.

Para ello, solo hay que visitar esta web desde un dispositivo y descargar la APK de la última versión de Google Pay (2.150.460235810, ya conocida como Google Wallet), haciendo clic en el botón ‘Descargar APK’

Luego solo hay que esperar a que se complete la descarga, para luego hacer clic en el botón ‘Abrir’ que aparecerá en la parte superior de la pantalla. Luego, instalar el APK como cualquier otra aplicación siguiendo los pasos que se indican en la pantalla.

Una vez instalado, se podrá ver como Google Pay desaparece del dispositivo móvil y es sustituido por Google Wallet. Se mantendrá el mapa y el resto de pases que hayas incluido en la app.