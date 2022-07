Fecha por la «Copa Jujuy Adaptado»

Jujuy al día® – La Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, participó de la fecha disputada por la zona Capital y Palpalá de la» Copa Jujuy Adaptado».

La actividad mencionada se realizó en las instalaciones del Club Cuyaya, donde participaron los equipos de Luján, Gimnasia y Esgrima, Cuyaya, Centro de Día Palpalá, Jugando simultáneamente en dos canchas bajo la modalidad de todos contra todos.

Los resultados fueron los siguientes:

– Lujan 13 vs GyE 0

– Cuyaya 4 vs Centro de día Palpalá 1 – centro de día Palpalá 0 vs Luján 6 – Cuyaya 5 vs.Gy E 0 – GyE 4 vs Centro de Día Palpalá 2 – Cuyaya 2 vs Luján 1 Como resultados de la fecha, clasificaron 1° Cuyaya y 2° Club Luján.