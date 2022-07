El Ministro de Salud habló sobre la casuística COVID en la provincia y aseguró que no se analizan restricciones

Respecto a la vacunación, señaló que desinterés de un segmento de la población en completar el esquema

Jujuy al día® – En diálogo exclusivo con nuestro medio, el Ministro de Salud de la provincia, Antonio Buljubasich, habló sobre los casos positivos de COVID tras el aumento de la ultima semana.

Asimismo, afirmó que no analizan restricciones en Jujuy e insistió en el cuidado de la ciudadanía manteniendo las medidas básicas de protección.

Además, se refirió a las vacunas aplicadas en Jujuy, que en la actualidad aplica el 2° refuerzo (o 4° dosis) según demanda espontanea.

Sobre el aumento de casos positivos de COVID, el Ministro Buljubasich manifestó “en todo el país están aumentando los casos positivos y Jujuy no es la excepción”.

“En las últimas 4 semanas viene aumentando el número de positivos en forma sistemática entonces simplemente nos llama a mantener y proseguir con las medidas de cuidado que tenemos hace tiempo, seguir con el uso de barbijos en espacios cerrados, mantener los ambientes ventilados, las actividades grupales las lleven a cabo en espacios abiertos, mantener la distancia social y el lavado de manos”.

Sostuvo que “las personas que presentan síntomas y se hayan testeados o no, hayan consultados o no, traten de ser cautos y precavidos en cuanto a su relación con los demás. Traten de no concurrir a ambientes cerrados donde hay mucha gente, de alguna manera hacer un autoaislamiento y si es necesario consultar a los centros de asesoramiento y orientación”.

Agregó “por supuesto que la vacunación es un elemento sumamente importante, por suerte en este aumento del números de casos, estamos registrando casos leves, algunos casos moderados que pudieran requerir internación en sala común, no se han visto una relación directa del aumento de casos con el requerimiento de camas de terapia intensiva”.

“Además, se ha publicado la curva de letalidad, la cual no se ha modificado y esta semana no hubo fallecidos por COVID en la provincia”.

Acerca de posibles medidas, el Ministro de salud taxativamente señaló “no, medidas restrictivas de ninguna manera se analizan”.

“Lo que si estamos analizando es facilitar las respuestas a los requerimientos de la población. Hay que tener en cuenta que las enfermedades respiratorias en invierno siempre se incrementan y no solo hay circulación de COVID sino que hay otros virus respiratorios lo cual hace que haya más gente que vaya a consultas por patologías relacionados a virus respiratorios”.

Por ello “lo que si estamos analizando es ampliar los lugares de testeos, de asesoramiento, orientación y fundamentalmente volver a insistir sobre la necesidad que la población que no completó su esquema de vacunas, lo haga, fundamentalmente 3° dosis y primer refuerzo”.

En relación a la aplicación y cantidad de dosis de vacunas, Antonio Buljubasich destacó en primer lugar que “debo resaltar que nunca faltaron vacunas”.

Explicó “hay distintos estratos de la sociedad con diferentes problemáticas que tienen distintos requerimientos. Hay personas que accedieron a la 1° dosis y por cuestiones de desinterés nunca concurrieron a aplicarse la 2° dosis, mientras que otro segmento de la población ya recibió el 2° refuerzo y está preguntando cuando viene el próximo refuerzo”.

Agregó “en general se nota que la población o el segmento de la población con mayor edad, con mayores riesgos por COVID está más preocupado por tener las dosis al día y mientras que la población más joven muestra de alguna manera poco interés en completar los esquemas de vacunación. La percepción del riesgo es diferente en los segmentos de la población”.

“Las vacunas que se colocan o que nos provee Nación depende directamente de lo que se aplica. Aplicamos, registramos en el sistema y Nación lo que hace es reponermos las dosis aplicadas”, concluyó.