Arrestado tras discutir con su ex pareja: le secuestraron dos cuchillos

Jujuy al día® – En horas de la mañana del domingo 17 de julio, efectivos de la Comisaría Seccional 50°, en forma conjunta con personal del CEOP, procedieron a la demora de un sujeto de 33 años, luego de discutir con su ex pareja en una vivienda del barrio Campo Verde. Además al protagonista le secuestraron un par de cuchillos, que habría utilizado para autolesionarse, por lo que fue asistido por el personal del SAME, no siendo trasladado a ningún nosocomio.

Alrededor de las 08:30, personal policial fue alertado vía telefónica por parte de una mujer, quien manifestó que tras discutir con su ex pareja que se encontraría en estado de ebriedad, el mismo se habría autolesionado con un cuchillo, en un domicilio de avenida Costanera del mencionado sector barrial. Ante ello los policías se dirigieron al lugar indicado, allí constataron lo informado, inmediatamente se solicitó la presencia de personal del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) y del SAME

Posteriormente personal del CEOP, trás rápida intervención y aprovechando un descuido del individuo, logra reducirlo y de esta manera se procedió al secuestro del arma blanca, razón por lo cual fue trasladado a la sede policial actuante.

Seguidamente el protagonista debido a las lesiones cortante que presentaba en el antebrazo, fue asistido por los paramédicos del SAME, los cuales dictaminaron lesiones leves, informando que no era necesario el traslado a ningún nosocomio. Por tal motivo el sujeto quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.