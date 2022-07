La Escuela Nº 374 “9 de Julio” de Santo Domingo cumplió 75 años

Jujuy al día® – Autoridades de la cartera Educativa acompañaron a la comunidad de la localidad de Santo Domingo, departamento Rinconada, en las Bodas de Diamante de la institución, que se celebró el pasado 7 de julio.

De la ceremonia participaron, el director del Nivel Primario, Diego Orlando Cruz; la directora de Bienestar Estudiantil y Docente, Ana Pantaleón y la referente provincial de Jornada Extendida, Laura Molina Figueroa.

La conmemoración del aniversario, se dio inicio con el izamiento de la Bandera Nacional, entonación de los Himnos: Nacional y al Éxodo jujeño; posteriormente se dio espacio a una serie de discursos , haciendo uso de la palabra distintos actores de la comunidad local y educativa. Entre ellos, ex alumnos, ex directivos, ex docentes y la directora del establecimiento educativo, Prof. Norma Dominga Toconás, quien con mucha emoción destacó el acompañamiento constante de padres, instituciones del medio, ex estudiantes, docentes y personal de servicios generales.

A su turno ,el director de Educación Primaria, Diego Orlando Cruz, brindó un mensaje elocuente, destacando “el rol del docente rural”.

Luego, los niños y niñas estudiantes del establecimiento realizaron diferentes números, destacándose potencialidades y cualidades vinculadas al desarrollo artístico. Al finalizar, se compartió un agasajo entre los presentes.