El plan financiero de Batakis: busca emitir bonos atados al dólar como señal de que no habrá devaluación

El Ministerio de Economía prepara su primera licitación de deuda en el mercado local este miércoles. Reuniones con inversores a último momento y cuál es el número que busca colocar Finanzas

Jujuy al día® – Silvina Batakis prepara su plan financiero para salir en las próximas horas a recolectar pesos en el mercado local que incluirá bonos atados al dólar y descartará, por el momento, títulos atados a la inflación. Para eso, hasta la última hora de ayer Ministerio de Economía mantuvo reuniones con fondos de inversión, con los que busca coordinar la primera operación de colocación de deuda de su gestión y que tendrá lugar este miércoles.

Sin vencimientos urgentes a la vista, y con la intención de descomprimir el calendario de obligaciones de pago que sí se tornarán exigentes a fin de mes, la Secretaría de Finanzas que encabeza Eduardo Setti diseñó hasta el lunes por la tarde los bonos que estarán incluidos en el menú oficial para el primer testeo ante el mercado.

Según dejó saber la propia Batakis y mencionaron fuentes oficiales a Infobae, una parte importante de esa estrategia financiera estará marcada por el poder de disuasión de una eventual devaluación del peso, para lo cual el Ministerio de Economía explora reforzar la emisión de títulos públicos dollar linked, es decir, que protegen al inversor de movimientos del tipo de cambio. De acuerdo al llamado a licitación que publicó Economía habrá una Lelite en pesos a descuento con vencimiento dentro de un mes, una Lete a octubre, un bono a 2027 dirigido a bancos y un bono atado al dólar con finalización en julio de 2023.

Suele ser considerado, habitualmente, una señal de que no habrá correcciones del dólar administrado por el Banco Central. De lo contrario, implicaría un costo financiero mucho mayor para el Tesoro. Por eso, la aparición de este tipo de bonos en la mesa de colocación funciona más como un mensaje en clave hacia el mercado. “El tipo de cambio real multilateral está en una situación de equilibrio”, dijo Batakis este lunes por la mañana.

Por definición, los bonos dollar linked son un instrumento de cobertura ante movimientos del tipo de cambio, pero que no implican para el inversor pasarse a moneda extranjera, ya que tanto la compra del título público como su cobro se realiza siempre en pesos. La ventaja para el inversor es que sus pesos no perderán poder de compra frente al ritmo devaluador que imprima el BCRA.

No sería la primera vez que Economía pone sobre la mesa bonos atados al tipo de cambio. Sin ir más lejos, tuvo que hacerlo Guzmán en su última operación de colocación de títulos públicos. En esa ocasión, el 15% de los $248.000 millones ($37.391 millones o USD 310 millones) que recolectó fueron por el bono dollar linked, con vencimiento a 2023. Hubo, incluso, una opción para que los inversores compren uno similar con finalización en 2024 pero su adjudicación quedó desierta.

Este lunes por la tarde, el secretario de Finanzas Eduardo Setti terminó de diseñar el llamado a licitación tras una reunión con ejecutivos de fondos comunes de inversión y sostuvo contactos con funcionarios del Banco Central para afinar un trabajo de coordinación.

Una fuente oficial con conocimiento de las conversaciones aseguraba que la expectativa está puesta en poder mostrar un sendero de tasas de interés reales positivas -es decir, que no queden por detrás de la inflación- y, en lo posible, una extensión de los plazos de colocación de los bonos. Uno de los últimos problemas que afrontó Martín Guzmán como ministro fue que el mercado dejó de querer títulos públicos del Tesoro que venzan más allá de este año.

Como no hay grandes vencimientos hasta fin de mes, Finanzas ve en esta primera licitación una oportunidad para mostrar una recolección robusta de pesos y aliviar el panorama para lo que resta del mes. Este trimestre, en general, será desafiante para la nueva conducción del equipo económico. De hecho, además de la colocación, llevará adelante por anticipado una propuesta de “conversión” de los dos bonos que vencen el 29 de junio por $490.000 millones por una canasta compuesta por una letra con vencimiento a febrero de 2023 y otra a abril del año próximo. Para eso podría contar con ayuda del sector público: unos $185.000 millones están en manos “amigas”.

De acuerdo a estimaciones de la consultora Quantum, entre julio y septiembre Economía deberá afrontar vencimientos por 2 billones de pesos. Esa es la cifra mínima que deberá conseguir para poder pagar las obligaciones ya incluidas en el calendario financiero, pero necesitaría un porcentaje de roll over más alto -para algunas proyecciones privadas debería ser de 140%, es decir que por cada 100 pesos que venzan, necesitaría 140 pesos- para que el programa quede en línea con los supuestos del acuerdo con el FMI.

El mercado de deuda en pesos representa la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo para ponerle un tope a la emisión monetaria del Banco Central para asistir al Tesoro: los pesos que no consiga Finanzas en sus colocaciones de deuda quincenales los tendrá que poner la autoridad monetaria. El BCRA actúa en este frente con un corset establecido en el programa con el FMI: solo podría emitir el equivalente al 1% del PBI.

El nivel de déficit primario será, además, otro elemento que influirá sobre las operaciones de colocación de instrumentos financieros en moneda local. Cuanto mayor sea la expansión del gasto y del desequilibrio fiscal, mayor necesidad de financiamiento habrá. A priori, el déficit primario tiene un techo de 2,5% del PBI según el acuerdo con el Fondo. Por ahora no hubo pistas desde el Gobierno si buscará alguna modificación a esas metas anuales. Por esa razón, la licitación de deuda en moneda doméstica atraviesa de forma diagonal al programa económico del Poder Ejecutivo.

El peso que tendrá el programa financiero en pesos será tan grande que este lunes la ministra Batakis aprovechó la presentación de sus primeros pasos en el ministerio para descartar “de cuajo” la posibilidad de incumplir el pago de la deuda en moneda local.

“Esto lo descarto de cuajo y además, también, quiero resaltar que en esos rumores en esos comentarios que se daban en el mercado la verdad es que hay una malicia muy fuerte en contra de un Gobierno que fue electo por el voto popular”, agregó Batakis.

“Además tengamos en cuenta que hubo un gobierno que defaulteó su deuda en pesos. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pero no solamente no estamos dispuestos sino que además tenemos todos los mecanismos necesarios para que eso no suceda y estamos comprometidos para que eso no suceda”, dijo la ministra.

“Por eso es importante ir hacia un terreno de tasas de interés positivas y de nuevos instrumentos que posibiliten que la cartera de inversiones sea mayor y que tenga garantía en términos de rendimiento”, detalló.

Dentro del equipo económico una de las críticas sostenidas que tenían hacia Martín Guzmán era la velocidad a la que adaptó los bonos del Tesoro a una línea de tasas de interés positivas reales. Según la lectura que hacen en algunos despachos oficiales, esa fue una de las razones por las que se desplomaron los títulos CER que salió a rescatar el Banco Central.

