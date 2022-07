Nace un nuevo dólar

El Banco Central tiene pocos dólares, busca tabicar la salida de reservas, por eso quiere desdoblar más el mercado, se viene el dólar turista.

El gobierno no para de rascar la olla de las reservas, mientras pierde reservas a pasos agigantados, trabaja en una reforma para desdoblar una vez más el mercado cambiario. Parecería que tendremos un nuevo dólar, es el dólar turismo, de esta forma para pagar los gastos en turismo se podría tomar el dólar MEP, mientras que el dólar solidario quedaría vigente para determinados servicios que se compran en argentina, como por ejemplo servicios audiovisuales, entre otros. Esto encarecería los viajes al exterior.

Las reservas argentinas cerraron el día 7 de julio en U$S 42.218 millones, es una suma muy exigua si tenemos en cuenta que la base monetaria el día 5 de julio suma $ 4.239.681 millones y el stock de leliq y pases suma $ 6.434.232 millones. De esta forma los pasivos del Banco Central suman $ 10.673.913 millones, que si lo comparamos con las reservas nos da un dólar de equilibrio de $ 252,20. A no preocuparse, esto puede empeorar con el correr de los días.

En los últimos 12 meses la emisión del Banco Central suma $ 2.521.712 millones, lo que nos muestra que se está utilizando emisión monetaria para cubrir el 100% del déficit fiscal esperado.

El gobierno tomó la decisión de cerrar las importaciones hasta nuevo aviso, pero sabe que no puede mantener esta decisión por mucho tiempo. El Banco Central buscará limitar la salida de dólares por cualquier lugar, su política es meramente represiva no hay ningún tipo de incentivos para los que desean invertir en el país, no hay beneficios fiscales, ni tipo de cambio diferencial, todo es poner poner.

Los resultados de la política represiva del Banco Central están a la vista, el dólar bolsa vale $ 279 y el dólar contado con liquidación $ 296. Una letra a 90 días del gobierno rinde el 76%, mientras que un bono en pesos con vencimiento en octubre del año 2023 rinde el 87% anual. Los bonos en dólares son un espanto, el AL30 rinde el 46,8% anual en dólares y AE38 rinde el 30,0% anual en dólares. Así resulta difícil que se recupere la confianza.

Un tema aparte son los instrumentos en pesos ajustados por inflación, a 3 meses rinden inflación más 0,5%, a 11 meses inflación más 9,6% anual, a 14 meses rinde inflación más 12,5% anual y a 24 meses inflación más 16,2% anual. Estos rendimientos también son muy elevados y de difícil cumplimiento a futuro.

Argentina continua en la senda del déficit fiscal, agravado por una crisis política de dimensiones desconocida, en donde los rumores permanentes en el seno del poder hacen que las inversiones permanezcan ausente en el escenario económico.

Radiografía de la economía

En setiembre del año 2020 se reestructuro la deuda pública en dólares con el sector privado, el resultado fue que los títulos nuevos cotizan a menos de la mitad de lo que salieron al mercado y no se consiguió financiamiento desde esta operación. Las elecciones presidenciales del año 2021 dejaron como saldo una derrota del oficialismo, alto déficit fiscal y un aumento de la deuda en pesos. El acuerdo con el FMI llegaba para calmar la inflación local, el resultado es que la inflación va rumbo a los 3 dígitos, los bonos en pesos dejaron de ser una inversión deseada, y el Estado no logra financiarse en ninguna moneda, recurriendo en forma excesiva a la emisión monetaria.

El sector externo nos sonríe, los precios de las materias primas que exportamos llegaron a niveles record, hoy atraviesan una toma de ganancias, pero nadie descarta que podrían recuperarse. A pesar de tener los términos de intercambio más altos de toda la historia económica, con exportaciones record, el Banco Central pierde reservas y no llegan al 10% del PBI.

Conclusiones

En un contexto de alta incertidumbre política y escases de reservas Argentina muestra activos infravalorados, desde propiedades urbanas, campos y empresas en bolsa.

El conjunto de empresas que cotizan en el índice merval Alear, Banco Francés, Banco Macro, Byma, Central Puerto, Comercial del Plata, Cresud, Cablevisión, Edenor, Grupo Financiero Galicia, Holcim Argentina, Loma Negra, Mirgor, Pampa, Supervielle, Telecom, Transportadora gas del Norte y del Sur, Transener, Ternium, Grupo Financiero Valores e YPF, en su conjunto valen U$S 14.340 millones, valuadas al dólar MEP. Esto implica que nuestras empresas están a precio de regalo, por ejemplo, Petrobras Brasil vale en bolsa U$S 72.000 millones y Mercado Libre U$S 35.000 millones, esto muestra a las claras el riesgo que tenemos y como las políticas de Estado han devaluado el valor de nuestras empresas, ni hablar nuestra vida cotidiana.

En el camino de restricciones, el gobierno avanza para intervenir el dólar turista, el déficit de la balanza de turismo en los últimos 12 meses suma U$S 3.564 millones, y en los últimos meses los gastos en el exterior sumaban más de U$S 400 millones, con un dólar turista a dólar MEP los viajes al exterior disminuirán, no obstante los $ 280 no impedirán viajar la segmento ABC, solo tabican la salida al exterior de la clase media que veraneaba en países vecinos, el que pensaba viajar al mundial, lo hará igual, y la sangría no se detiene.

El gobierno pierde energía poniendo restricciones, cuando tiene que poner garra en eliminar el déficit fiscal, algo que ni siquiera piensa. La ministra de economía no cuenta con el aval político de la coalición gobernante, con el paso de los días se transforma en una ministra de transición. En un escenario tan conflictivo y cambiante lo mejor es seguir armando carteras de inversión defensivas, los inversores están aburridos de comprar dólares o plazo fijo UVA, tal vez es momento de comprar otros activos, por ejemplo Grupo Financiero Galicia más tarde que nunca vale igual que los dólares alternativos, pero hoy su cotización está en $ 196,70 y el dólar MEP en $ 280, por allí es bueno tirar una fichita y diversificar en esta empresa u otras, por eso subió tanto en los últimos días el índice merval.

