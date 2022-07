Jujuy al día® – La Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, estuvo presente en el Regional Zona Ramal de los Juegos Evita Adaptado que se llevó a cabo en la localidad de San Pedro, en el predio El Portal de las Yungas.

Participaron deportistas de La Esperanza, Santa Clara, La Mendieta, San Pedro y Libertador. y las disciplinas que se ejecutaron fueron Salto en Largo, Lanzamiento de Bala 80mts, 100mts ,150mts y 200mts en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18.