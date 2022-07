Crecen las intervenciones de Agua Potable de Jujuy por obstrucciones de residuos

El uso inadecuado del servicios causa más de 400 intervenciones mensuales

Jujuy al día® -Las toallitas húmedas, pañales y otros residuos que son arrojados por el inodoro generan graves problemas en las cloacas, por lo que cada vez son más frecuentes las intervenciones de Agua Potable de Jujuy en las redes de saneamiento a causa de este tipo de problemas que pueden prevenirse al usar de manera adecuada los desagües cloacales domiciliarios.

Las intervenciones de la empresa Agua Potable por obstrucciones cloacales son más 400 al mes. Debido a los importantes daños medioambientales y a la infraestructura, la empresa inició una campaña de concientización sobre el cuidado de las cloacas, a fin de recordar aquello que no está permitido arrojar en ellas, y así prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones.

La mayoría de las obstrucciones en las redes de cloacas están causados por residuos que son arrojados de manera irresponsable en el inodoro, en lugar de hacerlo en los contenedores de basura: compresas, algodones, barbijos, preservativos, bolsas plásticas, indumentaria e incluso material de construcción, son solo algunos ejemplos. La acumulación de todos ellos, acaba generando una masa de residuos.

El viaje que emprende una toallita húmeda por ejemplo, cuando es arrojada por el inodoro, la lleva a pasar por las tuberías interiores de las viviendas, donde se pueden producir atascos. Posteriormente, discurren por la red de saneamiento y las instalaciones de bombeo de aguas residuales, que pueden obstruirse; para llegar, finalmente, a las depuradoras. La composición de residuos hace que tarden demasiado tiempo en deshacerse, a diferencia del papel higiénico, que al cabo de media hora se disuelve casi al cien por ciento. Por todo ello, es importante recordar que todo residuo que no sea papel higiénico, siempre deben ser arrojadas al tacho de basura. Por la importante cantidad de desperdicios acumulados, de manera recurrente personal de Agua Potable debe realizar trabajos con equipamiento como camiones desobstructores y también compresores, junto a una tarea manual de los operarios, expuestos a remover y extraer desperdicios de materiales diversos. El agua y las cloacas hacen a la salud de la población; de allí la importancia de mantenerlas en condiciones, y eso por eso que Agua Potable de Jujuy inició esta campaña de concientización y realizará las correspondientes multas a quienes provoquen este tipo de obstrucciones en las redes. Asimismo, se recuerda que el agua de lluvia debe ir a las calles, fluyendo por el correspondiente sistema pluvial, y tampoco puede destinarse al sistema cloacal.

Consejos para el buen uso de la red cloacal

– Sólo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes de artefactos sanitarios y papel higiénico. No desechar elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones dado que dañan gravemente las cañerías. – No arrojar trapos, pañales, algodones, bolsas, preservativos, portadesodorantes de inodoros; envases plásticos en general o de cartón; productos solidificados como aceites lubricantes y pinturas; materiales no biodegradables a corto plazo como maderas y cartones; colillas de cigarrillos; medicamentos vencidos. – No arrojar tampoco alimentos. Son muy comunes las obstrucciones producidas en las paredes de las cañerías cloacales, al solidificarse comestibles, grasas y aceites que son vertidos normalmente con la limpieza de la vajilla. Y también en forma conjunta con la descarga de elementos no permitidos como yerba, fósforos, té o café. Las colectoras cercanas a casas de comidas que no respetan estas recomendaciones, tienen problemas recurrentes. – No está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Cuando esto sucede, se satura la capacidad de conducción de las cañerías cloacales que no están dimensionadas para recibir agua de lluvia (hasta diez veces más importantes que las descargas domiciliarias), y se provocan desbordes a través de las bocas de registro.