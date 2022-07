Recomendaciones de Bomberos por las bajas temperaturas

Jujuy al día® – La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección General de Bomberos, brinda recomendaciones a la comunidad en general, debido a las bajas temperaturas que se registran en estos días por la estación invernal. Asimismo, deben tener en cuenta todas las precauciones, ante la utilización de algunos elementos para el calentamiento de los ambientes.

En la oportunidad y en diálogo con el Director (I) comisario inspector Juan Giménez, refirió que en primera instancia se recomienda a todas las familias, abstenerse a realizar ese tipo de actividades en habitaciones cerradas, ya sea la introducción de Braseros, Salamandras, Estufas y elementos de llama libre, por lo que deben tener abierta una ventana para el respectivo aireamiento (ventilación, circulación de aire y refrigeración del ambiente). Así también cuando va a dormir no utilice esos elementos que inclusive pueden causar incendios. No use hornallas y hornos de cocina para la calefacción de la vivienda.

Además, dijo que la inhalación del monóxido de carbono es sumamente peligrosa, porque el organismo humano, no lo percibe, no lo siente y no lo logra apreciar. Si se realizó eso, van a tener síntomas como dolor de cabeza, decaimiento, baja el rendimiento corporal, congestión de ojos y de nariz.

Para finalizar mencionó ante cualquier emergencia debe comunicarse al 911 Policía, 100 y 105 Bomberos, 107 SAME, 103 Defensa Civil o bien al 388- 4237762 Cuartel de Bomberos barrio Gorriti.