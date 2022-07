Extorsión a beneficiarios de planes: habrían encontrado en los allanamientos documentación de un manejo de dinero “que no se corresponde con su situación”

Jujuy al día® – Hace instantes, el Fiscal Diego Funes brindó una conferencia de prensa donde dio detalles de la investigación por la supuesta comisión de los delitos de extorsión a beneficiarios de planes sociales y asociación ilícita.

Indicó que a denuncia lleva mas de dos meses de investigación, y los damnificados señalaron que “eran amenazados con perder sus beneficios en caso no concurrir a una marcha, también se denunció la existencia de una multa para las personas que no asistieran a una marcha y esas multas se incrementaban cuando no concurrían, y se los amedrentaba con perder el plan social”.

“Nos llamó la atención que a pesar de que eran varias las organizaciones que se denunciaban el modus operandi, parecía idéntico o similar”.

En relación al pago que debían realizar los beneficiarios, comentó que “no había un monto fijo, hablan por ahí de la mitad del Plan Social, en algunos casos más, y en otros casos había una ‘tarifa’ menor”.

Sobre el secuestro de documentos que indicarían el manejo de dos millones de pesos, aclaró “lo que nos llamó la atención de alguna de las personas que fueron allanadas ayer es que tenían documentación que, en principio, podrían llevarnos a pensar, que tienen un manejo de dinero muy importante, que no se corresponde con su situación de desocupados o de beneficiario de algún tipo de plan”.

