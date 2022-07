Blanca Juárez: “la renuncia del ministro Guzmán era una crónica anunciada”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la Presidenta del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Jujuy, Blanca Juárez, se refirió a los efectos sobre la economía argentina originados tras la reciente y sorpresiva renuncia de Martín Guzmán.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Blanca Juárez expresó “la verdad que la renuncia del ministro Guzmán, era una crónica anunciada, y por los distintos sectores al ver que no había un programa económico que resolviera fundamentalmente el problema inflacionario, y que la renuncia fuera presentada a través de un Twitter y el fin de semana, la verdad que ocasionó muchísima incertidumbre”.

“Nos preocupó a todos los argentinos, entendamos o no, de economía y de política, porque esto tiene que ver, más allá de una crisis económica, con una crisis institucional bastante profunda por la que está atravesando nuestro país y que se traslada al humor social. La gente empieza a preguntarse qué va a pasar, no sabía si este lunes podía haber, o no, un feriado cambiario, finalmente no se dio, los bancos tenían la pauta de operar normalmente, pero de todas maneras hubieron variables que se dispararon como fue el tema del dólar; estamos hablando de un dólar que oscila entre los 270 y los 280 pesos comprador y vendedor, y esto también impacta sobre la inflación y se está anunciando que el índice de junio sería del 5%”. Agregó “hay que pensar también que se ha ido el ministro que había cerrado todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que la ministra que asume, no viene exactamente del extracto de Fernández, porque lamentablemente hoy hay que analizar las cuestiones así, quién viene y quién lo pone, y aparentemente es una persona colocada por Cristina”.

“Hay que esperar una vez que asuma y ver cuáles son los anuncios que haría o cuáles son las medidas que tomaría, para ver si reconduce fundamentalmente dos aspectos que son centrales de la economía Argentina, qué son la inflación, que tiene que ver directamente con el tema cambiario; y el déficit fiscal”.

Blanca Juárez expresó que “no es una situación fácil, aguardamos expectantes de que finalmente se empiecen a tomar medidas y que haya un programa económico que resuelva, fundamentalmente, la situación y el problema inflacionario”.

“No estamos en una situación sencilla, uno pretende y es su anhelo, lo que nos daría tranquilidad a todos los argentinos, que se tomen medidasde fondo, medidas responsables, que realmente tiendan a tranquilizar a la gente, y que no sigan ingresando más gente a los índices de pobreza y a los índices de indigencia”.

Respecto al nuevo cepo a las importaciones, explicó “en realidad Cristina está apuntando a ponerle más cepo a las importaciones para evitar las salidas de divisas, pero esto está trayendo muchísimos problemas a la parte de la industria que necesita y requiere para su producción de insumos vienen del exterior”.

“Tomar medidas así extremas y cerradas, perjudican a la economía en un país”.

Sostuvo “sabemos que si restringimos vamos a afectar al funcionamiento de esa industria, de esa producción, de la cual también dependen un montón de familias y esto empieza a tener un efecto dominó. Las cuestiones tienen que analizarse y son decisiones que tienen que tomarse con la merecida responsabilidad y análisis profundo, no todo es tan generalizado o tan transversal en la Argentina. Lo cierto es que, justamente, tenemos distintos aspectos, distintos problemas que analizar y que resolver”.

“Pero, por ejemplo: nada se dice sobre el pago qué se está haciendo al rendimiento de las LELIQ, dónde ahí va gran parte de los recursos y de la emisión monetaria que se hizo en su momento; nada se dice sobre la emisión monetaria que duplicó la base monetaria que nosotros teníamos en diciembre del 2019, y que cuándo esos sale al ruedo del consumo, empieza a impactar directamente sobre la inflación”.