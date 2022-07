Valentino Ancasi subcampeón 

Jujuy al día® – Entre los favoritos a ganar el Nacional está Valentino Ancasi, el jujeño de la categoría sub 12 viene de ser subcampeón con la Selección Nacional de Tenis en el Sudamericano de Punta del Este, Uruguay.

Argentina clasificó al Mundialito de Bolivia, se jugará en octubre, por lo que Ancasi deberá sostener el nivel en los Regionales y Nacionales para seguir ligado al combinado albiceleste.

Jujeños juegan la qualy en el Nacional de Salta

En las canchas de polvo de ladrillo de Club Gimnasia y Tiro de Salta se pone en marcha el Nacional de tenis con la presencia de los representantes de la Asociación Jujeña que esperan sortear con éxitos la qualy para meterse al cuadro principal.

El torneo entregará puntos para el ranking del circuito de menores en cada una de las categorías, tanto damas como caballeros. Hoy es la clasificación con la presencia de Juan Luccione en sub 16, Gian Poccioni en sub 14, Mía Denis en sub 12, Valentina García Escudero en damas sub 14.

Todos ellos se presentan desde temprano con la ilusión de poder entrar a la siguiente instancia y poder llegar lo más lejos posible del certamen que recordemos antes se denominaba Nacional de Grado 1.

Pero no son los únicos jugadores de la AJT, ya que en el cuadro principal arrancarán este martes Valentino Ancasi en la categoría sub 12, Tomás Oroza en sub 12 y Justino Pfister sub 16.