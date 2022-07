Faltante de combustible, escasez de cubiertas y imposibilidad de renovar unidades: radiografiá de parte del sistema de transporte

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Cámara de Transporte de Jujuy, Oscar Inklemona, se refirió a problemas que aquejan al servicio de transporte de medio y larga distancia de la provincia, que tienen que ver con la dificultad de adquirir insumos, faltante de combustibles y no poder renovar unidades.

Al respecto, Oscar Inklemona manifestó sobre el tema del gasoil, que “los más perjudicados en este tema somos los del llamado Norte grande. Últimamente han habido retrasos en las entregas, por lo que se tuvo que salir a comprar a otro precio, no al precio oficial, y esto también perjudica”.

“He escuchado algunas versiones, solo versiones y espero que se hagan realidad, que estaría llegando combustible, más precisamente gasoil, para más o menos atender la demanda de julio”.

Agregó “pero hasta que no veamos los barcos en el puerto y la ofertas satisfecha no estaremos tranquilos”.

Sostuvo que “estimamos que a los servicios públicos se le debe dar prioridad, porque en última instancia, seríamos los que vamos a llevar a la gente que no tenga combustible para poner en sus autos, o en sus vehículos. De manera que, entendemos que hay que darle prioridad a los servicios públicos, a todo tipo de transporte, tanto de pasajeros como de cargas”.

En relación al faltante que hubo de cubiertas, comentó “hubo un momento de crisis muy grande, hoy estamos más o menos. Pero tuvimos un momento de crisis en el que no había cubiertas, no se podía conseguir, hay gente que maneja marcas de cubiertas, tipos de cubiertas y eso no se conseguía en el mercado local”.

“Hoy hay un poco más de abastecimiento de cubiertas, pero todavía no satisface la demanda, así también como otros repuestos, por supuesto, que son importados”.

Sostuvo que “todo esto obedece a que el gobierno nacional, con este cepo a la salida de dólares para equilibrar, en alguna medida, la balanza de pagos, perjudica sectores que normalmente necesitan incorporar elementos importados. Por ahí, nos encontramos con este grave problema que, como todo el mundo se dará cuenta, impacta directamente en los precios, impacta en todo”.

Para finalizar, Inklemona explicó las dificultades que tiene el sector para renovar unidades. Contó que “no se están renovando unidades por varias razones: primero, porque la situación económica de las empresas no amerita inversiones de capital; y segundo, en algunos casos, los que usamos vehículos de gran porte, no hay, no están ingresando, de manera tal que, aunque tuviéramos la plata, no podemos comprarlo”.

Resaltó que “con buen tino, el gobierno nacional prorrogó por 2 años más las vigencias de los modelos, porque es evidente que si dan de baja las unidades y no podemos comprar nuevas, se va a resentir el sistema para prestar los servicios normales; de manera tal que, estamos complicados”, concluyó.