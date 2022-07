Dólar futuro: el Banco Central ya vendió u$s 3000 millones

Jujuy al día® – Los temores de empresas y personas sobre el actual régimen cambiario desde que Martín Guzmán se quedó sin crédito en pesos se trasladaron rápidamente al mercado de dólar a futuro.

En junio el Banco Central vendió u$s 1000 millones para que no se disparen los precios llevando a u$s 3000 millones el acumulado anual.

El cierre del mes encontró a este mercado a futuro con alto volumen de negocios, de alrededor de u$s 3500 millones entre el ROFEX y el MAE (Mercado Abierto Electrónico).

El crédito en dólares nunca estuvo disponible en la gestión de Alberto Fernández, ni siquiera tras la restructuración de la deuda privada en 2020. A partir de entonces, la frase del ministro Martín Guzmán prometiendo el pago de los bonos en pesos «a cualquier costo», fue vista por el mercado como una fuerte emisión de pesos por venir, que terminó alimentado al dólar en la Bolsa y en las transacciones a futuro.

Como sucede con el mercado oficial de cambios, también hay intervención oficial en las operaciones a futuro. El BCRA igualmente convalidó un incremento de las tasas implícitas que llegaron a casi 100% para los negocios pactados a fin de septiembre.

La demanda por este tipo de cobertura se acrecentó por versiones de una aceleración en el ritmo de devaluación que el Banco Central le está imprimiendo al peso frente al dólar oficial, las que se vieron alimentadas por el encuentro reciente entre Cristina Kirchner y el economista Carlos Melconian en la que este último aconsejó repetir la devaluación realizada por Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega en enero de 2014 de casi 30%.

También esas versiones se centraron en cambios por venir en el acceso al tipo de cambio oficial para quienes lo hagan teniendo al turismo en el exterior como destino.

El Banco Central, tras el endurecimiento del cepo a importadores logró sumar reservas. Pero no cedió el clima de incertidumbre en la plaza. El aluvión de pesos inyectado en junio, sólo $ 700.000 millones para la compra de bonos en pesos, hizo que recién en el último día del mes la entidad que preside Miguel Pesce pudo descargar una parte, aunque mínima, de los títulos públicos en pesos adquiridos.

Aún así, los cálculos que hacen en la plaza local son simples: si crédito en pesos, Martín Guzmán deberá emitir $ 250.000 millones en julio para cubrir el rojo fiscal. Como siempre, la batalla por delante no es fácil.

Guillermo Laborda

Fuente