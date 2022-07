Inicia temporada alta de incendios forestales: La clave es la prevención

Jujuy al día® – Hoy, 1 de julio, inicia la temporada alta de Incendios Forestales en la provincia, con la Brigada presta para atender a la ocurrencia de fuego.

La Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales del Ministerio de Ambiente de la Provincia se encuentra preparada y equipada para el inicio de la temporada alta de incendios forestales, con un total de 62 combatientes entre hombres y mujeres altamente calificados y comprometidos con la preservación, cuidado y protección de los bosques nativos de Jujuy.

La Brigada de Incendios Forestales del Gobierno de Jujuy, actualmente cuenta con 3 nuevas bases operativas, distribuidas estratégicamente, en función de la ocurrencia y magnitud de los incendios forestales: una está en El Brete (base central), otra en San Pedro, y la tercera en Yuto. El cuerpo de brigadistas, uno de los más valorados a nivel nacional, también dispone de 62 brigadistas de los cuales 10 son mujeres y 52, hombres.

El Director Alejandro Cooke manifestó que “nos venimos preparando todo el año, realizando prevención desde enero, en las últimas semanas desarrollamos reuniones de coordinación regionales en Palma Sola, San Pedro y el Brete, con los intendentes de los distintos municipios, Secretaría de Asuntos Municipales y Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, para coordinar acciones frente a grandes incendios en las distintas localidades y en el caso de ser necesario refuerzos de otras provincias”.

Cooke detalló que están funcionando al 100% los vehículos: vehículos hidrantes, camionetas de ataque rápido, se cuenta con el helicóptero de la provincia para el transporte de brigadistas a zonas complicadas de llegar, para hacer observación y reconocimiento de incendios. Además se cuenta con un avión hidrante que se encuentra en Tucumán, dispuesto para el NOA, con la pista preparada y el camión cisterna, dispuestas para trabajar. Además están preparados con las herramientas al 100%. Se espera una temporada complicada Desde la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales advierten que se avecina una temporada complicada por el cambio climático y la sequía imperante. Este año llovió 250 mm menos de la media, con una sequía y situación similar a la del 2013, por lo que la vegetación está muy predispuesta para incendiarse y expandirse en forma rápida. Ya iniciaron algunos incendios pequeños en la zona del ramal, San Salvador y alrededores, de pasto cubano y pastizales. En este momento los brigadistas están realizando un curso de Entorno de fuego, dictado por Nación. La profesionalización y capacitación es permanente para estar preparados siempre. Finalmente remarcaron que el 99% de los incendios son provocados por la mano del hombre de modo intencional o no. Por lo que es fundamental la colaboración de la gente con su accionar responsable y preventivo. Medidas de prevención No tires colillas de cigarrillo ni fósforos en zonas donde hay materia vegetal seca. No tires vidrios, botellas de plástico o cristal, latas, sprays u otros materiales combustibles en los bosques. No enciendas hogueras o fogatas en el bosque. Coloca zonas cortafuegos en las áreas en las que se conoce que hay facilidad de incendios. Si ves uno, comunícalo al 911, 100, 103 o al 0388- 4271971. Para realizar una quema controlada, solicite la autorización correspondiente a la Dirección Provincial de Incendios Forestales, correo [email protected] o teléfono 0388- 4271971. Observatorio climático de Jujuy Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy se puso a disposición una plataforma colaborativa con distintas entidades públicas y privadas para llevar un registro unificado y con la mayor cantidad de datos sobre cambios atmosféricos en la zona que sirva de fuente de información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones en materia de prevención de incendios forestales, desarrollo productivo y mitigación del cambio climático. En el año 2020 el decreto Nº1717 declaró la “EMERGENCIA AMBIENTAL POR INCENDIOS FORESTALES”, y se encomendó al Ministerio de Ambiente la creación de un Observatorio Climático para un diseño de escenarios climáticos (https://observatorioclimatico-ambientejujuy.com/). Esta plataforma abierta para todo público y de actualización permanente permite asegurar una eficiente gestión de la política pública relacionada con el cambio climático contando con una herramienta que contempla sistemas de información de datos de diferentes puntos de la geografía jujeña y de diferentes fuentes; favoreciendo una gestión eficiente, coordinada e integrada del ambiente.