Horóscopo para julio 2022

Los nodos en el eje Tauro- Escorpio continuarán hasta fin de año y a través de los eclipses nos van a mostrar cómo es nuestra relación con lo material y lo perecedero, con la depuración y con lo profundo, y qué es aquello que valoramos de nuestras vidas.

ARIES:

AMOR: Si sigues tu intuición y tu imaginación no habrá conquista que se te resista. Tu mayor atractivo es tu seguridad, y lo sabes, así que confía en ella y así lograrás tener a tu lado a quien te propongas. Si ya tienes pareja, vivirás un mes de plenitud absoluta. Saber que no vivís instalados en la rutina te hará sentir muy bien y al mismo tiempo te animará a preparar planes nuevos cada día con los que vas a sorprender.

Trabajo: Como todos los Aries, eres de los que prefiere dar órdenes a recibirlas. Pero en este mes, ese ascenso que tanto ansías tendrás que esperar. Pero gracias a tu entusiasmo, ambición y valía, a mediados del mes podrías recibir una grata sorpresa. Tú siempre has tenido claro que tu jefe te valora y eso lo tienes más claro que nunca. Si estás pensando en cambiar de casa, tu deseo podría hacerse realidad muy pronto.

Salud: Cuidas todo lo que haces al extremo y no podía ser de otra manera, con la alimentación y el deporte, así que en principio, no tendrás problemas importantes de salud.

TAURO:

Amor: Eso de encontrar una persona que sea para toda la vida nunca ha ido muy bien contigo, pero lo cierto es que este mes estarás a punto de comenzar, puede sorprenderte. Si no tienes pareja, aparecerá alguien que moverá el piso en tu vida, te acelerará el corazón y querrás pasar el máximo tiempo con ella. Aprovéchalo porque te hará muy feliz. Si por el contrario ya tienes pareja, podría ser un mes muy provechoso.

Trabajo: Después de todos los esfuerzos que has hecho en 2021 por destacar y salir adelante, este 2022 te ha premiado con la tranquilidad y la confianza en ti misma. Disfruta de lo que tienes y no te empeñes en mirar lo que tienen los demás. Eso sólo te hará sufrir. En el trabajo, debes estar pendiente porque alguien de tu máxima confianza podría hacer algo que no te gustará. Pero no tengas en cuenta que sigues adelante con tus convicciones.

Salud: Eres de las que adoran cuidarse y se nota en tu físico, pero en los primeros meses de este 2022 tuviste un poco acelerando y ahora en este mes deberías ponerte en entrenamiento porque te notarás mucho más cansada de lo habitual. Prueba a cambiar tu ritmo de vida. Un par de días a la semana, has natación o sal a caminar.

GÉMINIS:

Amor: Tu pareja va a estar a tu lado de manera incondicional. Deberías dejar tanta inseguridad y disfrutar al máximo de la química que tienen. Si todavía no has encontrado el amor, en este mes conocerás a alguien muy especial. Intenta estar con la mente abierta y deja los prejuicios a un lado. Aunque en un primer momento pienses que no es la persona indicada para ti, su empatía y saber estar te conquistarán.

Trabajo: Nunca has sido demasiado ambicioso laboralmente, pero en este mes tendrás la posibilidad de cambiar de trabajo. Para ti, siempre ha sido fundamental llevarte bien con tus compañeros, y en esta nueva etapa encontrarás gente que se suma a tu lado. No te precipites a la hora de invertir tus ahorros, es mejor ser conservador que arriesgar y perderlo todo. Si deseas cambiar de casa, llegará, pero todo a su tiempo.

Salud: Por fin vas a ser constante con el deporte y en este mes te vas a sentir lleno de energía y vitalidad. Tu punto débil será la falta de sueño, un problema que acarreará cierta falta de concentración durante el día. Evita la cafeína y no abuses de las pantallas por la noche. Siempre te vendrá mejor engancharte a un buen libro. Así dormirás mucho mejor.

CÁNCER:

Amor: Desde hace un tiempo el amor te va muy bien, y lo cierto es que tu pareja pone mucho de su parte y te equilibra. Pero tus arranques y tu cambio de humor pueden traer algunas discusiones. Intenta ser más comprensivo y menos explosivo. Si no tienes pareja, este mes te resultará difícil encontrar a la persona de tus sueños. Pero sabes que tienes buenos amigos que no te dejarán solo con los que eres muy feliz.

Trabajo: Eres de las que saben reinventarse constantemente, así que aunque a principios del mes las cosas en el trabajo parecen ponerse regulares, tú saldrás airoso de la situación. Sabes que vales mucho y lo demuestras cada día. Lo único malo que tienes es que eres muy derrochón y mucho de lo que ganas te lo gastas en cosas que no necesitas Intenta ser más previsor.

Salud: Las ideas nunca paran de apoderarse en tu cabeza, y eso por un lado es bueno y por otro, no tanto, porque así es imposible descansar. Intenta parar un poco, anótate a clases de yoga o incluso salir con amigos. Te va a venir fenomenal para desconectar. De lo contrario, llegarás agotado a fin de mes.

LEO:

Amor: Si estás en pareja lo das todo. Eres cariñoso y detallista, pero pecas de impetuosidad. Esto te hace parecer demasiado intenso, dejándote llevar a veces por el fantasma de los celos. En este mes te trae más cordura y equilibrio. Es tiempo de consolidar lo empezado y dar un paso más. Si están solteros, tendrán que salir en su búsqueda. El amor hay que buscarlo y trabajar, dejando atrás la pereza y el hastío. Con un poco de ganas, encontrarás a tu media naranja.

Trabajo: La palabra derrochón has de desterrarla de tu diccionario particular. Te Toca moderarte, de lo contrario te llevarás un seguís pagando, y nunca mejor dicho, cuentas pendientes. Pero la fortuna está de tu parte y saldrás airoso si te lo propones. El trabajo duro, y de eso sabes, será tu fuente de ingresos.

Salud: Los excesos no son buenos, y los nacidos bajo este signo tienden a sobrepasarse con la comida. Si bien es cierto que, te controlas en lo posible. Hay que ponerse un plan, lo más estricto que puedas. Pero cuidado con dejar de comer, tampoco hay que ir a los extremos. En este mes debes de mimar tu corazón, no forzarte demasiado. Evitar los disgustos y tomarte la vida con más calma. Eres creativo y quieres hacer mucho, pero te vendría bien ir a un gimnasio.

VIRGO:

Amor: Virgo es un signo empático, solidario y siempre tiene el corazón abierto al amor. Con este mes de julio y un poco de confianza pasarás como si fueras que todo llega a tu vida. Buenas noticias para los que están en pareja que verán en su relación momentos muy agradables. Llegan momentos de tranquilidad y pasión en partes iguales. Déjate llevar y vive el día a día.

Trabajo: No son buenos tiempos para nadie en general, pero debes poner lo mejor de tu parte y, aunque comenzarás el mes algo apretado de dinero, según pasen los días la situación cambiará. Mucho trabajo y un golpe de suerte inesperado te convertirán en otra persona. Pero no derroches cuídate en tus gastos. Al final de mes despertarás muchas envidias y te saldrán amigos de debajo de las piedras. Mantén los ojos abiertos.

Salud: No dejes para mañana los pequeños problemas que te puedan surgir. Obsérvate y consulta siempre a tu médico si algo no va bien. Ten tranquilidad, no te obsesiones además de ser útil para tu bienestar físico, te serán muy prácticos para trabajar las emociones.

LIBRA:

Amor: Si tienes pareja estable, las cosas te irán muy bien, las relaciones consolidadas se harán más fuertes. Pero si eres de las que no tienen pareja, este mes no te decidirás a dar el paso. Estarán abiertos a conocer a gente nueva y te irá muy bien. Nuevas amistades te permitirán ampliar horizontes y abrirte a nuevas aficiones que resultaran muy gratificantes.

Trabajo: Tendrán que comprobar cómo están gestionando tu economía personal, es un buen momento para replantearte ciertos gastos y ajustar la economía familiar. Laboralmente, encontrarás un mes de muchos cambios, con turbulencias, pero tú sacarás tus mejores armas de negociación para que la situación no llegue a ser problemática, aunque podrás vivir situaciones difíciles con algún jefe.

Salud: Las migrañas y las contracturas te harán visitar al médico y buscar el motivo de tus dolencias. Dedicarles atención, intenta encontrar la causa y busca una solución. Tu agitada vida social y el ambiente laboral harán que tengas que buscar fórmulas para relajarte y controlar tu estrés.

ESCORPIO:

Amor: Si no tienes pareja, en este mes te sentirás atraída por alguien cercano a ti, quizás le conozcas desde hace tiempo pero que no hayas pensado en él en el terreno amoroso. Si tienes pareja, céntrate en ella, llevas tiempo muy ocupado y no diste la atención que se merecen a tu pareja.

Trabajo: Llevas tiempo trabajando en tu futuro. Trabajas con seriedad, esfuerzo y dedicación, inspirando confianza. Y tu buena labor tendrá su recompensa. Un cambio en el trabajo, ajeno a ti, hará que las personas con las que empiezas a trabajar te valoren porque te lo mereces y te den nuevas responsabilidades. Este nuevo cargo te llegará con un aumento salarial.

Salud: te acompañará en este mes muy favorable. No tendrás problemas serios a lo largo de esta época, pero igual debes cuidarte. No dejes de realizar tus chequeos y vigila tu alimentación. Si encuentras el equilibrio entre lo que comes y haces ejercicio moderado, estarás como un roble.

SAGITARIO:

Amor: Los primeros días del mes serán perfectos para el amor y, si deseas que todo siga igual, sé más discreto cuando estés en compañía de otras personas. Algunos comentarios podrían herir a tu pareja y provocar situaciones molestas y de desconfianza. Los amores nuevos llegarán a partir de septiembre, ya que por mucho que te empeñes en buscar a tu media naranja en este mes no lo lograras. Te podrías llevar alguna desilusión. Debes tener los ojos bien abiertos si no quieres que se te escape esa persona cuando aparezca en los próximos meses.

Trabajo: recibirás una cantidad de dinero que no esperabas y que proviene de un préstamo que realizaste a algún amigo o familiar. Debes aprovechar este capital para regularizar tu economía. En este mes es la mejor época del año para realizar inversiones. Lo deberás hacer tú solo, y no acompañado de personas que no te convengan.

Salud: Debes empezar el mes olvidando ciertas costumbres y malos hábitos que están perjudicando tu salud. Empieza por cambiar esa vida sedentaria, que te parece tan cómoda. Deberías combinar el ejercicio con la naturaleza.

CAPRICORNIO:

Amor: En el comienzo de este año estabas especialmente tranquilo en el amor, pero esto no quiere decir que vayan a venir meses aburridos. En este mes recordaras con añoranza a alguna persona del pasado, y debes mirar al futuro con esperanza. En el verano vas a encontrar a una persona muy especial. Lo más seguro es que esté relacionado con tu entorno laboral. En general, van a mejorar tus relaciones personales y te sentirás a gusto entre las personas de tu entorno y con las que conozcas lo que queda de este año.

Trabajo: podría surgir una oferta laboral que sea tan atractiva que no podrás rechazar. Pero tendrás que tener mucho cuidado. No firmes nada antes de asesorarte. Gracias a tu prudencia, tu economía va a mejorar, sobre todo en los meses que quedan. Si deseas comprarte una vivienda, debes aprovechar que es posible que encuentres una verdadera ganga.

Salud: Debes cuidar tu presión arterial durante los meses de frío. Te conviene hacer algún tipo de ejercicio y mantener una dieta equilibrada. Por otro lado, vas a tener un gran sentido del humor y una actitud que puede convertirse en una maravillosa terapia contra cualquier muestra de tristeza.

ACUARIO:

Amor: Siempre te ha dado un poco de miedo gritar a los cuatro vientos que estás enamorado. Pero ha llegado el momento. Disfruta de tus sentimientos, no los ocultes y vive esta pasión con toda la intensidad que puedas. Habrá quienes intenten hacer sombra a tu felicidad, pero no lo conseguirán. En los meses que viene recibirás una noticia increíble. Querrás darlo todo por amor. Quizá sea tu media naranja definitiva.

Trabajo: Se acabaron los miedos. En el 2021 arrancaste con algunos proyectos que serán un absoluto éxito en el futuro. Te van a proponer un nuevo negocio, cuidado con los socios, quizás no todos sean fiables. Confía en tu creatividad y sigue adelante con los planes previstos de esa nueva empresa. Si eliges bien a tus compañeros, no tendrás nada que temer. Se avecinan éxitos que te van a llenar de satisfacción. Tu cuenta bancaria te permitirá ayudar sin problemas a los tuyos.

Salud: Han sido meses de incertidumbre, duros, pero lo has superado. Has hecho todo cuanto debías hacer y has pasado el examen con sobresaliente. Gozarás de una salud de hierro. Sólo un pequeño resfriado podría enturbiar tu momento, pero si te cuidas, no ocurrirá. Disfruta y aprovecha para poner en marcha todos los planes de viajes que tenías pendientes. Vivirás la aventura que querías.

PISCIS:

Amor: De flor en flor. Así que llevas unos años. Eres tan soñador que cualquier relación la empiezas como si fuera la definitiva, pero el tiempo te dice que no es así. Sin embargo, este año has iniciado una aventura que te podría llevar al infinito de tus sueños. Es la persona con la que siempre has soñado y ya está ahí. Préstale atención, aprende a leer sus sentimientos y verás cómo descubres que sí, es tu media naranja. Aprovecha la suerte y confía en su amor. Es de verdad.

Trabajo: Los apuros económicos que has pasado estos meses, se esfuman. No será un mes para tirar cohetes, pero sí para vivir casi como un rey. No tendrás preocupaciones en este sentido, siempre que tu sentido común te haga hacer buenas inversiones. No esperes un golpe de suerte mágico, el golpe de suerte te vendrá por tu trabajo en el momento que menos lo esperes. A partir de este mes de julio, todo serán alegrías.

Salud: Los excesos de los últimos meses quedarán en el olvido. Se avecina un tiempo de bienestar. Sigue así con tu nueva forma de vida saludable. Harás más deporte del habitual y ello quizás te lleve donde nunca habías imaginado. Quizás hagas esa maratón pendiente. Te sorprenderán los logros que alcanzarás. Si te ronda la idea de poner un gimnasio, es el momento. También estás en racha para un proyecto de publicidad.