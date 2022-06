Aumento del subsidio nacional: “no entiendo esta forma de mantener el transporte, porque no se va a mantener, esto va a reventar en cualquier momento”

Jujuy al día® – Así lo manifestó, el Secretario Gremial de UTA Jujuy, Nicolás Abet, al referirse al aumento del 10% dispuesto por Nación a los subsidios para el transporte público, porcentaje que calificó de “insuficiente”.

Además recalcó que los trabajadores esperan al cuarto día hábil de julio para percibir sus salarios, caso contrario “tomaremos las medidas que correspondan”, advirtió.

Respecto al aumento de los fondos nacionales destinados al servicio de transporte, Nicolás Abet manifestó “el problema sigue siendo el mismo, hay una inflación galopante, y han visto los precios del gasoil, que sube constantemente”.

“La verdad que no entiendo esta forma de mantener el transporte, porque no se va a mantener, esto va a reventar en cualquier momento, va a reventar, pero para mal, porque no van a poder pagar los sueldos a los trabajadores y tampoco van a poder hacer frente para qué las unidades salgan a la calle”.

Aseguró que “esto va a traer consecuencias mucho más graves”.

“Tendría que haber algún tipo de respuesta de los gobiernos para ver cómo se puede arreglar esto o cómo se puede colaborar, para que el sistema de transporte público se mantenga”.

Además aseveró que este incremento “es totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. No alcanza para poder subsanar la problemática que tiene en este momento el transporte”.

“En otras ocasiones podría haber sido algo paliativo, pero en este momento con las subas hay, no. Más el mes que viene, que se va a tornar caótico porque tenés sueldo y aguinaldo para cobrar”.

En este sentido, señaló “y si en el cuarto día hábil no cumplen con las obligaciones del pago de los haberes, nosotros tomaremos las medidas que correspondan”.