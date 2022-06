Acompañamiento a Brenda Carabajal en su preparación para la pelea en el Madison Square Garden de Estados Unidos

Jujuy al día® – El Secretario de Deportes y Recreación , recibió a la boxeadora Brenda Carabajal, previamente a su partida hacia Buenos Aires donde realizará un campus de entrenamiento con miras a su pelea el 6 de agosto en el Madison Square Garden en Estados Unidos, en su primera defensa del cetro mundial categoría pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

El titular del organismo destacó que es un orgullo para la provincia la pelea que Brenda la «Pumita» Carabajal, gran exponente del deporte jujeño, y referente del boxeo, realizará con la boricua Amanda Serrano en el mítico escenario del Madison Square Garden de Nueva York, así como el esfuerzo y la dedicación que pone en cada combate

Desde la cartera ministerial se realizó la entrega de indumentaria institucional al tiempo que resaltó el acompañamiento que se brinda con la premisa, objetivo y, directiva del señor Gobernador de apoyar todas las disciplinas deportivas, para que sigan desarrollándose en Jujuy.

Brenda Carabajal dijo al respecto «partiendo a Buenos Aires a prepararme este último mes que me queda, por supuesto contando con el acompañamiento del Gobierno, de cada uno de los jujeños, de la parte privada, realmente me siento muy agradecida porque siempre la gente está brindando y está predispuesta a hacer que esto siga creciendo». Sobre su preparación expresó » estoy viajando con Federico Dotti, Emilio Ortíz, Alejandro Cari, que me estaban ayudando en cuanto a la preparación y obviamente acompañándome en este campamento, para sumarme a trabajar también al equipo de Marcela Acuña junto a Ramón Chaparro, tratando de amplificar un poco el equipo, de compartir conocimientos y opiniones para llegar de la mejor manera». «Es una pelea muy difícil, creo que la más difícil de mi carrera, sé a quién me voy a estar enfrentando, es la mejor libra por libra que tiene el mundo, pero son oportunidades que no hay que dejar pasar, que uno las tiene que tomar, cualquier boxeador admiraría llegar a ese lugar, participando de una cartelera como lo va a ser en el Madison Square Garden» concluyo.