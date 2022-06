Cambia Jujuy condenó la visita del presidente Fernández a Milagro Sala

Jujuy al día® – Las fuerzas políticas que integran el Frente Cambia Jujuy, emitieron un contundente pronunciamiento en repudio a la visita que realizó el presidente Alberto Fernández a Milagro Sala, “política presa por innumerables y probados hechos de corrupción y otras aberrantes violaciones a los Derechos Humanos”, en su carácter de “abanderada de la violencia” que por más de 10 años sometió a los jujeños.

En este contexto, enfatizaron que las reiteradas condenas que pesan sobre Sala “no son capricho de la Justicia de Jujuy ni de ningún dirigente en particular” y son, en todo caso, “el resultado de procesos judiciales transparentes y legítimos, abrazados a Derecho y con garantía de legítima defensa que hace a todo procedimiento del fuero Penal”.

Destacaron que los distintos fallos condenatorios en diferentes instancias procesales, “son producto de pruebas de sobra, como así también de evidencias contundentes de corrupción y violencia en su máxima expresión”.

Por otra parte, manifestaron que “duele la actitud del presidente Fernández” de “desprecio hacia todos los argentinos por reivindicar la violencia y la corrupción”, quien con su visita a Sala “sometió a una nueva humillación al conjunto de los jujeños”.

Recordaron que las últimas dos visitas de Fernández a Jujuy, fueron a la Unidad Penal de Alto Comedero el 31 de diciembre de 2016 y hoy, 29 de junio, a los efectos de “estar nuevamente junto a esta delincuente en un sanatorio con una curiosa y repentina enfermedad”.

“Esta reprochable conducta no hace más que poner en evidencia su desprecio por los argentinos del interior y en especial a los jujeños a quienes les falta el respeto, sobre todo a aquellas personas que sufrieron los abusos de la violencia en todas las formas que ejercía Milagro Sala”, subrayaron y en este sentido también hicieron referencia a las “más de 2.000 familias que quedaron esperando sus casas, las cuales nunca se construyeron, porque Sala y su banda se robaron los 16.000 millones de pesos que estaban destinados a esa obra”. “Por eso duele tanto maltrato y destrato”, agregaron.

Recalcaron que, en Jujuy, desde enero de 2016, “se vive en paz” y garantizaron que “nada ni nadie nos arrebatará esta forma que en libertad elegimos para vivir y construir un futuro mejor”.

“Desde entonces -prosiguieron- Jujuy cambió para bien de todos los jujeños y, con el liderazgo de Gerardo Morales, empezamos a reconstruir nuestra provincia y algún día cuando la ceguera, el egoísmo político y la grieta desaparezcan el presidente Fernández podrá venir y acompañar a nuestro gobernador en la inauguración de alguna de las 258 escuelas nuevas que se están construyendo con los recursos que provienen de la planta solar de Cauchari, levantada con el esfuerzo y la garantía de los jujeños, o tal vez descubrir el Jujuy del turismo que bate récords de visitas nacionales e internacionales, porque hoy nadie impide transitar libremente o quizás, con más tiempo, ver que el litio es una realidad, al igual que el cannabis medicinal y tantos otros proyectos de envergadura que tenemos en Jujuy y necesitan el acompañamiento del gobierno nacional, porque también somos argentinos como los del interior profundo del país, donde no hay combustible, no se puede trabajar, ni crear riquezas, ni eliminar la desocupación que hoy pretende esconder detrás de los planes sociales”.

Finalmente, demandaron al presidente que “gobierne para todos los argentinos y no solo para una facción”, no sin antes exhortarlo a “honrar la gestión”.