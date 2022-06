El Hogar Son Roque alberga 583 perros y necesita colaboración

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Baduzzi, encargada del Hogar San Roque, indicó que necesita la ayuda de la ciudadanía para culminar una importante obra y para el día a día del Hogar, donde albergan centenares de perros que han sido abandonados y maltratados.

Gabriela Baduzzi manifestó “estamos solicitando la colaboración de la sociedad, porque es menester terminar el Centro de Castraciones que hemos construido, ya hace un año y medio que estamos en plena construcción, y nos falta hacer el anexo de los baños que, lamentablemente, sin ese anexo, no vamos a poder inaugurarlo y poner en funcionamiento esto que es tan importante en esta zona”.

Explicó que dicho Centro “se gestó debido a que estamos cerca de barrios muy vulnerables dónde lamentablemente hay una gran cantidad de animalitos en la calle, sin castrar, justamente nuestra idea es no solamente fomentar las castraciones, sino también trabajar, si Dios quiere, en equipo con otras instituciones que el Estado tiene, como por ejemplo: los Centros Vecinales, los CPV, las escuelas, la Policía, el Juzgado Contravencional, entre otras”.

Comentó que en el Hogar albergan “583 perros, por esto es muy necesario cumplir con esta tarea”.

Además, indico que “imagínese lo urgente de la ayuda, compré 10 bolsas de alimentos para el día y nos costo 20 mil pesos, la bolsa se fue a 2 mil pesos, y estoy hablando de la bolsa más barata que hay”.

Resaltó que “se está complicando mucho porque cada vez es mayor el abandono, cada vez es mayor el maltrato”.

Baduzzi comentó “fundamentalmente estamos necesitando materiales: hierro, qué son normalmente del 8, del 6, del 10; todo lo que sea cementos; bloques; las chapas, tenemos que hacer un anexo de 5m x 3m, qué son para los baños, y un cambiador para los profesionales que vengan a realizar las operaciones acá. El resto lo vamos sacando de a poco, como lo hacemos siempre, pero por lo menos necesitamos comenzar con la base de todo lo que implica el hierro, qué es carísimo y las chapas qué son los dos materiales más difíciles de conseguir”.

“Después necesitamos también terminar de equipar el quirófano, que ya está construido; no tenemos las camillas, no tenemos la heladera, no tenemos aire acondicionado, nos falta un calefactor eléctrico para que también haya agua caliente en el centro”.

Agregó “por eso estamos tratando de ver si organizamos algo, un festival, ver si podemos contar con algunos artistas jujeños que nos puedan dar una manito, para hacer un evento solidario. Son ideas, todavía no tenemos nada plasmado, pero bueno, nos urge terminar esto”.

Gabriela Baduzzi señaló que las personas o instituciones que quieran colaborar “se pueden contactar con nuestro celular que es el 388-4759553 para poder coordinar, porque por ahí le podemos decir el nombre de nuestro corralón, al cual nosotros le compramos y siempre nos hace precio, pueden ir y comprar ahí, después nosotros lo retiramos, es para que no seamos intermediarios, directamente vayan y hagan la compra directamente y nos puedan ayudar, se lo agradeceremos de todo corazón”.